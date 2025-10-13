باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - حجت الاسلام والمسلمین زارع حسینی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه برگزار شد؛ کودکان و نوجوانان، سرمایه‌های آینده کشور هستند؛ با توجه به حرکت جامعه ما به سمت سالمندی، امروز هر کودک یک سرمایه حیاتی محسوب می‌شود که در آینده امور کشور را اداره کرده و حافظ سالمندان خواهد بود.

او افزود: این دوران (کودکی) نیازمند حمایت‌های خاص و توجه ویژه است، چرا که ساختن یک شهروند بهنجار از همین سنین آغاز می‌شود.

حجت الاسلام زارع حسینی بیان کرد: بسیاری از مقررات و اسناد جامع در این زمینه، بین‌المللی هستند و جمهوری اسلامی ایران نیز به آنها پیوسته است؛ اولین سند، «اعلامیه حقوق کودک» در سال ۱۹۲۴ میلادی بود که پس از جنگ جهانی اول و شهادت تعداد زیادی کودک تدوین شد و در پنج بند به موضوعاتی مانند تغذیه، بهداشت، سلامت و حمایت در مقابل آسیب‌های جنگ می‌پرداخت. این روند تکاملی با اضافه شدن دو بند دیگر در سه سال بعد ادامه یافت.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان جنوبی ادامه داد: در سال ۱۹۵۹، اعلامیه جدید حقوق کودک تدوین شد و در نهایت، منشور حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید؛ ایران در سال ۱۳۷۲ به این منشور پیوست و این سند، پایه و اساس قوانین داخلی ما در حوزه کودکان است؛ بر همین اساس، در سال ۱۳۹۹ نیز پنجاه ماده مفصل بر مبنای آموزه‌های دینی و این منشور تدوین شد. مجموع این اسناد داخلی و خارجی، منشور حرکت در جهت حمایت از اطفال و نوجوانان را شکل داده است.

او عنوان کرد: ۱۶ حق اساسی برای کودکان شناسایی و مشخص شده است؛ این حقوق شامل حق تولد، هویت، تابعیت، سلامت، بهداشت، تغذیه، تربیت، آموزش، پرورش و آزادی است.

حجت الاسلام زارع حسینی تصریح کرد: همچنین، برخی وضعیت‌های خاص و فوق‌العاده نظیر معلولیت، بی‌سرپرستی، بدسرپرستی، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت، جنگ و محرومیت شدید مالی، شرایط ویژه‌ای را برای کودک ایجاد می‌کنند. دو وضعیت ویژه و فوق‌العاده نیز وجود دارد که ممکن است طفل در آنها بزه دیده شود؛ از جمله کودک‌آزاری و کودک‌همسری؛ همچنین ممکن است کودک به دنبال این آسیب‌ها، مرتکب جرمی نیز بشود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان جنوبی اظهار کرد: در زمینه طلاق، حق ملاقات با فرزند برای هر دو طرف زوجین محفوظ است؛ در گذشته، این ملاقات‌ها در محیط‌های نامناسب برای کودکان که کلانتری‌هاست صورت می‌گرفت؛ اما اکنون معاونت اجتماعی قوه قضائیه مراکزی را برای ملاقات والدین و فرزندان ایجاد کرده است.

او گفت: در همین راستا، قراردادی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منعقد شده است تا مربیان تخصصی این کانون در این مراکز مستقر شوند؛ بنابراین، دیگر ملاقات طفل در فضای کلانتری و نهاد انتظامی صورت نخواهد گرفت.

حجت الاسلام زارع حسینی افزود: نکته بعدی، نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) است؛ این طرح یک نظام غربالگری و آسیب‌پذیری برای دانش‌آموزان، خصوصاً نسل نوجوان است که از سال ۱۳۹۴ آغاز شده و نظارت بر اجرای آن با قوه قضائیه است؛ در این طرح، اولیا و مدیر و مربیان مدارس وظیفه شناسایی و غربالگری آسیب‌ها را بر عهده دارند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان جنوبی بیان کرد: نکته سوم، طرح زنگ قانون در مدارس یا قاضی در مدارس است. پارسال، قضات در مدارس حضور پیدا کردند و برای ۶ هزار دانش‌آموز، آموزش‌های لازم در خصوص حق و حقوقشان ارائه شد؛ این موضوع منجر به ارتقای آگاهی عمومی در این زمینه شده و همچنان ادامه دارد.

او در پایان، از مردم به‌ویژه قشر فرهنگی خواست تا با توجه به وجود ۵۰۰ سازمان مردم‌نهاد (سمن) در استان، با سمن‌های فعال در حوزه کودک همکاری کنند؛ در حال حاضر، سمن‌های تخصصی برای تحصیل کودکان محروم فعال هستند که از کودکستان تا حتی تحصیلات تکمیلی خدمات ارائه می‌دهند؛ از خیرین و نیکوکاران دعوت می‌شود که در تشکیل و تقویت این سمن‌ها همکاری لازم را به عمل آورند.