باشگاه خبرنگاران جوان- دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرد که طی ماههای ژوئن و ژوئیه سال جاری میلادی، برای ۱۳.۵ میلیون نفر از نیازمندان در افغانستان کمکهای بشردوستانه توزیع شده است.
اوچا در بیانیهای که روز دوشنبه، ۲۱ مهر منتشر شد، تأکید کرد که این افراد حداقل یکی از کمکهای نجاتبخش را در ماههای یادشده دریافت کردهاند. با این حال، این نهاد بینالمللی هشدار داد که میلیونها تن دیگر در افغانستان همچنان در انتظار دریافت کمکهای بشردوستانه هستند.
این دفتر با درخواست برای ارائه فوری کمک به نیازمندان در افغانستان، خاطرنشان کرد که نهادهای وابسته به سازمان ملل نسبت به تهدیدهای زمستان پیشرو در این کشور هشدار دادهاند.
بر اساس آمار سازمان ملل، حدود نیم میلیون تن در زمینلرزه اخیر در شرق افغانستان آسیب دیدهاند و به کمکهای فوری نیاز دارند.