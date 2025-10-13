معاون وزیر جهاد از پیگیری جدی برای تامین ارز و تسهیل واردات نهاده‌های دامی خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد ابراهیم‌حسن نژاد معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور گفت: تاخیر ایجادشده در تامین نهاده‌های دامی ناشی از کمبود ارز مصوب وزارت جهاد کشاورزی است.

به گفته وی، پیگیری‌های لازم برای تأمین مابقی ارز انجام شده و با تمهیداتی که از سوی معاونت بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی در دست اقدام است، امیدواریم به‌زودی مشکلات مربوط به تأمین و حمل نهاده‌ها برطرف شود.

حسن نژاد ادامه داد: امور دام از طریق تجاری که اقدام به ثبت سفارش کرده‌اند، در حال پیگیری روند تأمین نهاده‌هاست. تجار نیز در حال واردات کالا هستند و تأخیر فعلی صرفاً به دلیل مسائل ارزی ایجاد شده است.

معاون امور تولیدات دامی درباره دستورالعمل‌های مربوط به واردکنندگان نهاده گفت: مطابق دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی، تشکل‌ها می‌توانند به واردات نهاده اقدام کنند، اما از جمله شرایط تعیین‌شده آن است که یک و نیم میلیون دلار در حساب خود داشته باشند؛ موضوعی که برای بسیاری از تولیدکنندگان امکان‌پذیر نیست. برای دریافت پاسخ دقیق‌تر در این زمینه، لازم است از طریق معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شود.

به گفته وی، این نمایشگاه بیانگر ظرفیت‌های بزرگ بخش دام و طیور کشور است. حدود ۳۰ درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی مربوط به این حوزه است و حضور شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه‌های تغذیه، اصلاح نژاد و فناوری‌های نوین، نشان‌دهنده ورود علم و تکنولوژی به صنعت دام و طیور است. 

معاون امور تولیدات دامی با اشاره به گرانی نهاده‌ها تصریح کرد: با توجه به اهمیت نهاده‌ها در قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی و لبنی، وزارت جهاد کشاورزی در حال برنامه‌ریزی برای کنترل قیمت‌ها و رفع چالش‌های تامین ارز و واردات است تا تأثیر منفی بر سفره مردم به حداقل برسد.

برچسب ها: نهاده دامی ، گرانی نهاده دامی
خبرهای مرتبط
ارزش افزوده تولید گوشت دام و طیور ۱۵ میلیارد دلار است+فیلم
گاو‌ها گرسنه‌اند/ تامین نهاده پس از تلف شدن گاو فایده‌ای ندارد
سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی برای ترویج و توسعه طرح‌های فناورانه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴
سردرگمی متقاضیان مسکن با ایجاد سامانه‌های موازی در بخش مسکن
۲۵۸ هزار کنتور برق در استان تهران هوشمند شده است+ فیلم
افرایش ضریب پایداری شبکه در پاییز امسال با تکمیل پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران
بررسی سه جانبه ایران، آذربایجان و روسیه برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی
آغاز توزیع گوشت های تنظیم بازار در فروشگاه های زنجیره ای
۱۲ میلیون کنتور هوشمند برق تا سال آینده فعال می‌شود
تولید چای به ۲۴ هزارتن می‌رسد
کاهش سرانه مصرف آب تهرانی‌ها از ۲۵۰ به ۲۲۰ لیتر
صنعت بیمه کشور به اندازه سایز اقتصاد بزرگ نشده/ تامین اجتماعی و بیمه درمان تکمیلی در کشور ما با مشکلاتی مواجه است
آخرین اخبار
گاو‌ها گرسنه‌اند/ تامین نهاده پس از تلف شدن گاو فایده‌ای ندارد
سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی برای ترویج و توسعه طرح‌های فناورانه
تولید یک میلیارد فوت مکعب گاز به مدت ۵۰ سال توسط میدان جدید گازی پازن+ فیلم
اجرای پروژه‌های تعمیراتی در ۱۶ استان کشور برای افزایش پایداری برق کشور
پرداخت خسارات ناشی از نوسانات برق از یک ماه آینده آغاز می‌شود
فهرست بدهکاران کلان بانکی به‌روزرسانی شد
ارزش افزوده تولید گوشت دام و طیور ۱۵ میلیارد دلار است+فیلم
کشف فرار مالیاتی ۵۳ میلیارد تومانی در حوزه فرآورده‌های غذایی
افزایش بیش از ۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴
فائو آمادگی‌ کامل برای همکاری با بخش کشاورزی دارد
۱۲ میلیون کنتور هوشمند برق تا سال آینده فعال می‌شود
کاهش سرانه مصرف آب تهرانی‌ها از ۲۵۰ به ۲۲۰ لیتر
نصب موفق راکتور ۴۰۰ تنی اوره در پتروشیمی
بازنگری در آیین نامه تعرفه مشاوران املاک الزامی است
فهرست متقاضیان ساخت ۲ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی آماده شد
صنعت بیمه کشور به اندازه سایز اقتصاد بزرگ نشده/ تامین اجتماعی و بیمه درمان تکمیلی در کشور ما با مشکلاتی مواجه است
کمیته ویژه پیگیری مسائل مرتبط با بیمه درمان تکمیلی تشکیل خواهد شد
تولید چای به ۲۴ هزارتن می‌رسد
آغاز توزیع گوشت های تنظیم بازار در فروشگاه های زنجیره ای
افرایش ضریب پایداری شبکه در پاییز امسال با تکمیل پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران
۲۵۸ هزار کنتور برق در استان تهران هوشمند شده است+ فیلم
بررسی سه جانبه ایران، آذربایجان و روسیه برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی
سردرگمی متقاضیان مسکن با ایجاد سامانه‌های موازی در بخش مسکن
آب طالقان به تهران رسید؛ آغاز تست‌های نهایی
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نوار شرقی کشور
همکاری مشترک بخش خصوصی ایران و سوئیس در حوزه‌های غیرتحریمی
شاخص کل بورس می‌تواند بالای سه میلیون واحد باقی بماند؟
معامله ۷۴ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله
مستمری مهرماه مددجویان بهزیستی واریز شد