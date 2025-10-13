باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد ابراهیمحسن نژاد معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه بینالمللی دام و طیور گفت: تاخیر ایجادشده در تامین نهادههای دامی ناشی از کمبود ارز مصوب وزارت جهاد کشاورزی است.
به گفته وی، پیگیریهای لازم برای تأمین مابقی ارز انجام شده و با تمهیداتی که از سوی معاونت بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی در دست اقدام است، امیدواریم بهزودی مشکلات مربوط به تأمین و حمل نهادهها برطرف شود.
حسن نژاد ادامه داد: امور دام از طریق تجاری که اقدام به ثبت سفارش کردهاند، در حال پیگیری روند تأمین نهادههاست. تجار نیز در حال واردات کالا هستند و تأخیر فعلی صرفاً به دلیل مسائل ارزی ایجاد شده است.
معاون امور تولیدات دامی درباره دستورالعملهای مربوط به واردکنندگان نهاده گفت: مطابق دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی، تشکلها میتوانند به واردات نهاده اقدام کنند، اما از جمله شرایط تعیینشده آن است که یک و نیم میلیون دلار در حساب خود داشته باشند؛ موضوعی که برای بسیاری از تولیدکنندگان امکانپذیر نیست. برای دریافت پاسخ دقیقتر در این زمینه، لازم است از طریق معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شود.
به گفته وی، این نمایشگاه بیانگر ظرفیتهای بزرگ بخش دام و طیور کشور است. حدود ۳۰ درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی مربوط به این حوزه است و حضور شرکتهای دانشبنیان فعال در زمینههای تغذیه، اصلاح نژاد و فناوریهای نوین، نشاندهنده ورود علم و تکنولوژی به صنعت دام و طیور است.
معاون امور تولیدات دامی با اشاره به گرانی نهادهها تصریح کرد: با توجه به اهمیت نهادهها در قیمت تمامشده محصولات پروتئینی و لبنی، وزارت جهاد کشاورزی در حال برنامهریزی برای کنترل قیمتها و رفع چالشهای تامین ارز و واردات است تا تأثیر منفی بر سفره مردم به حداقل برسد.