باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کاراته ایران با چهار ورزشکار برای شرکت در مسابقات کسب سهمیه قهرمانی جهان در فرانسه (۲۵ تا ۲۷ مهر) راهی پاریس شد.

در این رقابت‌ها، مبینا حیدری در وزن ۶۸- کیلوگرم و حنانه صالحی در وزن ۶۸+ کیلوگرم با هدایت پگاه زنگنه و فاطمه صادقی در کاتای انفرادی با هدایت فاطمه بغلانی پور به روی تاتامی می‌روند، ضمن اینکه در بخش مردان نیز امیررضا برزویی در وزن ۶۷- کیلوگرم نماینده کشورمان است.

در کاتای انفرادی مردان، علی زند به دلیل صادر نشدن ویزا، نتوانست همراه تیم عازم فرانسه شود.

پیش از این سارا بهمنیار، فاطمه سعادتی، آتوسا گلشادنژاد، علی مسکینی، مرتضی نعمتی، مهدی خدابخشی و صالح اباذری سهمیه مسابقات جهانی را کسب کرده بودند.