عضو دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد این غزه بود که نتانیاهو و اسرائیل را مجبور به پذیرش توافق کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عزت الرشق، عضو دفتر سیاسی حماس امروز دوشنبه تاکید کرد که غزه و مقاومت معادلات را تحمیل کردند و آن پایان جنگ و تبادل اسرا بود.

او افزود: پایداری مردم فلسطین و مقاومت در غزه، نتانیاهو را تسلیم کرد و او را مجبور به پذیرش چیزی کرد که طی دو سال جنگ ویرانگر پیوسته آن را رد کرده بود. غزه توانست رژیم صهیونیستی را منزوی کند و پس از افشای حقیقت وحشیانه آن، آن را به یک منفور تبدیل کند.

این مقام حماس تاکید کرد که غزه افکار عمومی جهانی را علیه پروژه استعماری صهیونیستی متحد کرد و تهدید آن را برای صلح و امنیت بین‌المللی و ثبات منطقه آشکار ساخت.

ساعتی پیش همچنین حازم قاسم، سخنگوی حماس از اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تایید پایان جنگ اسرائیل علیه غزه استقبال کرد و از همه میانجیگران که شامل مصر، ترکیه، آمریکا و قطر می‌شوند خواست تا رفتار رژیم تروریستی اسرائیل را زیر نظر داشته باشند و اطمینان حاصل کنند که حملات به غزه از سر گرفته نشود.

منبع: فلسطین الیوم

برچسب ها: جنبش حماس ، آتش بس غزه
خبرهای مرتبط
نتانیاهو سفر خود به شرم الشیخ را لغو کرد
غزه در آستانه استقبال از اسرا غرق در شادی و سرور+ فیلم
سخنگوی حماس: میانجیگران اطمینان حاصل کنند که حملات به غزه از سر گرفته نشود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حماس تمام ۲۰ اسیر اسرائیلی را آزاد کرد
معاون رئیس جمهور آمریکا: کشور‌های عربی هزینه بازسازی غزه را پرداخت می‌کنند
دیکته به جای مذاکره
تهدید اسرائیل ضد خانواده‌های اسرای آزادشده: جشن نگیرید
تبادل اسرای حماس و اسرائیل آغاز شد
معامله قرن ترامپ، سراب صلح یا مقدمه جنگی تازه
قصاب غزه به ترامپ کبوتر طلایی هدیه داد
ترامپ خطاب به خبرنگاران: جنگ تمام شده است
فشار جهانی، تصمیم اسرائیل را تغییر داد: آزادی مشروط دکتر ابوصفیه
آغاز عملیات تحویل اسرای اسرائیلی در غزه/ صلیب سرخ ۷ اسیر اسرائیلی را تحویل گرفت
آخرین اخبار
نتانیاهو: ترامپ بهترین دوست اسرائیل است
عزت الرشق: غزه و مقاومت معادلات را تحمیل کردند
نتانیاهو سفر خود به شرم الشیخ را لغو کرد
۱۳.۵ میلیون افغان در دو ماه گذشته کمک‌های بشردوستانه دریافت کردند
سخنگوی حماس: میانجیگران اطمینان حاصل کنند که حملات به غزه از سر گرفته نشود
غزه در آستانه استقبال از اسرا غرق در شادی و سرور+ فیلم
سفارت افغانستان در هند در اختیار طالبان
برگزاری نخستین نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان در بیرجند
انتصابات گسترده طالبان در سطوح اداری و امنیتی
اتوبوس‌های اسرای فلسطینی به رام الله رسیدند/ استقبال و شادی مردم + تصاویر
ایران برای ساخت سردخانه بزرگ در شرق افغانستان اعلام آمادگی کرد
قصاب غزه به ترامپ کبوتر طلایی هدیه داد
نتانیاهو در اجلاس مصر شرکت می‌کند
خالی شدن بخش‌هایی از زندان‌های اسرائیل پس از آزادی اسرا+ فیلم
آزادی قریب‌الوقوع دو نفر دیگر از «قهرمانان گلبوع»
حرکت اتوبوس‌های حامل اسرای آزاد شده فلسطینی
دیکته به جای مذاکره
شبه نظامیان کرد در دولت الجولانی ادغام می‌شوند
ترامپ خطاب به خبرنگاران: جنگ تمام شده است
فشار جهانی، تصمیم اسرائیل را تغییر داد: آزادی مشروط دکتر ابوصفیه
حماس تمام ۲۰ اسیر اسرائیلی را آزاد کرد
امروز ۲۵۰ اسیر فلسطینی آزاد خواهند شد
اتحادیه اروپا ماموریت نظارت بر مرز غزه و مصر را از سر می‌گیرد
معامله قرن ترامپ، سراب صلح یا مقدمه جنگی تازه
تنش تجاری بین آمریکا و چین قیمت طلا را به رکورد جدیدی رساند
صلیب سرخ دومین گروه از اسرای اسرائیلی را تحویل گرفت
تظاهرات گسترده در استرالیا در همبستگی با فلسطین
عقب‌نشینی ترامپ از انتصاب بلر برای غزه
ترامپ وارد اراضی اشغالی شد
سفارت آمریکا بله بگرام نه