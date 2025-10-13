عضو دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد این غزه بود که نتانیاهو و اسرائیل را مجبور به پذیرش توافق کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عزت الرشق، عضو دفتر سیاسی حماس امروز دوشنبه تاکید کرد که غزه و مقاومت معادلات را تحمیل کردند و آن پایان جنگ و تبادل اسرا بود.

او افزود: پایداری مردم فلسطین و مقاومت در غزه، نتانیاهو را تسلیم کرد و او را مجبور به پذیرش چیزی کرد که طی دو سال جنگ ویرانگر پیوسته آن را رد کرده بود. غزه توانست رژیم صهیونیستی را منزوی کند و پس از افشای حقیقت وحشیانه آن، آن را به یک منفور تبدیل کند.

این مقام حماس تاکید کرد که غزه افکار عمومی جهانی را علیه پروژه استعماری صهیونیستی متحد کرد و تهدید آن را برای صلح و امنیت بین‌المللی و ثبات منطقه آشکار ساخت.

ساعتی پیش همچنین حازم قاسم، سخنگوی حماس از اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تایید پایان جنگ اسرائیل علیه غزه استقبال کرد و از همه میانجیگران که شامل مصر، ترکیه، آمریکا و قطر می‌شوند خواست تا رفتار رژیم تروریستی اسرائیل را زیر نظر داشته باشند و اطمینان حاصل کنند که حملات به غزه از سر گرفته نشود.

منبع: فلسطین الیوم