هافبک تیم فوتبال استقلال پس از یک بازی دور از ترکیب اصلی در دیدار با مس رفسنجان بار دیگر به ترکیب اصلی باز خواهد گشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال خود را برای دیدار هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر مقابل مس رفسنجان آماده می‌کند. شاگردان ریکاردو ساپینتو از روز شنبه ۱۹ مهر، دور جدید تمرینات خود را برای این بازی آغاز کرده‌اند.

روزبه چشمی، هافبک و کاپیتان استقلال، که در دیدار با چادرملو مصدوم شده بود، به دلیل فوت پدر همسرش در این مرحله از تمرینات غایب است و در دیدار مقابل مس رفسنجان نیز حضور نخواهد داشت.

پیروزی در دیدار با مس رفسنجان هدف اصلی کادرفنی استقلال است و ساپینتو قصد دارد از تمام بازیکنان هجومی تیم از ابتدا در ترکیب استفاده کند. به همین منظور، به احتمال زیاد مهران احمدی که عملکرد خوبی از خود نشان داده است، جایگزین روزبه چشمی در ترکیب اصلی آبی‌ها خواهد شد.

