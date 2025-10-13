نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنرانی خود در کنست در حضور ترامپ او را بهترین دوستی خواند که اسرائیل در کاخ سفید داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده بهترین دوستی است که اسرائیل در کاخ سفید داشته است.

او ادعا کرد که هیچ رئیس جمهور دیگری در ایالات متحده به اندازه او برای اسرائیل کار نکرده است و حتی به این هم نزدیک نیست. نتانیاهو در سخنرانی خود در کنست مدعی شد که طرح صلح ترامپ در را به روی گسترش تاریخی صلح در منطقه ما باز می‌کند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین از ترامپ به خاطر انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی در سال ۲۰۱۸، میانجیگری توافق ابراهیم و به رسمیت شناختن آنچه «حاکمیت» اسرائیل بر بلندی‌های جولان اشغالی خواند، تمجید کرد.

نتانیاهو افزود که «رهبری محوری» ترامپ در ارائه توافق آتش‌بس بود که «حمایت تقریباً تمام جهان» را به دست آورد؛ «پیشنهادی که همه گروگان‌های ما را به خانه بازمی‌گرداند، پیشنهادی که با دستیابی به همه اهداف ما به جنگ پایان می‌دهد، پیشنهادی که جنگ را به سوی گسترش تاریخی صلح در منطقه ما و فراتر از منطقه ما باز می‌کند.»

وی مدعی شد: «آقای رئیس جمهور، شما به این صلح متعهد هستید، من به این صلح متعهد هستم و آقای رئیس جمهور، ما با هم به این صلح دست خواهیم یافت.»

گفتنی است که نتانیاهو پس از بیش از دو سال نسل‌کشی در غزه نتوانست اهداف اعلام شده خود را محقق کند و در نهایت مجبور شد به شروط و خواسته‌های مقاومت تن دهد و اسرای اسرائیلی سرانجام طبق توافق مبادله اسرا با مقاومت آزاد شدند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، آتش بس غزه
۱۵:۲۹ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
آخرین حیله و نیرنگ ترامپ برای تصاحب سرزمین غزه
تله مذاکره بود در قطرِ
که موفق نشد.مجبور به اتش بس شدند
