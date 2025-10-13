باشگاه خبرنگاران جوان - کاوه درودی، رئیس کمیته حرفه‌ای فدراسیون پرورش‌اندام ایران، درباره عملکرد هادی چوپان در رقابت‌های مستر المپیا اظهار داشت: بنده معتقدم زمانی که یک ورزشکار، به‌ویژه در سطحی، چون مستر المپیا، از نظر روانی وارد فضایی می‌شود که با اظهارنظر‌های خود ذهن داوران را تحریک می‌کند، ناخواسته شرایط را برای خودش دشوارتر می‌سازد. به‌ویژه وقتی رقیب اصلی او در خاک آمریکا و از ملیت میزبان است، چنین فضایی می‌تواند به‌صورت ناخودآگاه روی قضاوت‌ها اثر بگذارد.

وی با تأکید بر شایستگی هادی چوپان افزود: با قاطعیت می‌توان گفت که هادی چوپان در این رقابت‌ها مستحق جایگاه بالاتری بود و حقش تضییع شد. اما بخشی از این اتفاق ناشی از حاشیه‌هایی بود که پیش از مسابقه شکل گرفت و ذهنیت‌ها را درگیر کرد. داوران در چنین شرایطی از کوچک‌ترین موردی نمی‌گذرند و همین باعث شد در نهایت عنوان نایب‌قهرمانی برای او رقم بخورد.

درودی نایب‌قهرمانی هادی چوپان در بزرگ‌ترین رقابت پرورش‌اندام جهان را افتخاری بزرگ برای ایران دانست و تصریح کرد: این موفقیت ارزشمند را به ملت شریف ایران، جامعه بزرگ بدنسازی و تمامی علاقه‌مندان این رشته تبریک می‌گویم. حضور سه ورزشکار حرفه‌ای ایرانی در دسته سنگین‌وزن مستر المپیا، خود رکوردی تاریخی و نشان‌دهنده جایگاه بالای کشورمان در پرورش‌اندام جهان است.

رئیس کمیته حرفه‌ای فدراسیون پرورش‌اندام ایران در پایان خاطرنشان کرد: بی‌تردید اگر موانعی همچون محدودیت ویزا برطرف شود، قهرمانان بیشتری از ایران می‌توانند در چنین میادینی بدرخشند و پرچم کشورمان را در بالاترین سطح جهانی به اهتزاز درآورند.