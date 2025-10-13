باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدجواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته تهران گفت: ایران به لحاظ تنوع اقلیم یکی از متنوع‌ترین کشورها است.

به گفته وی، حوزه کشاورزی ایران بزرگترین بخش خصوصی اقتصاد بوده که ۳ برابر صنعت بازدهی دارد و ۳۰ درصد اشتغال کشور مربوط به این حوزه است.

عسگری با بیان اینکه امنیت ملی به امنیت غذایی گره خورده است، افزود: امروز کشاورزان به عنوان سربازان خط مقدم امنیت غذایی با تمام مشکلات در حال فعالیت هستند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: کمیسیون کشاورزی مجلس آنچه به لحاظ قانونی نیاز بود بر اساس پیشنهادات بهره‌برداران و کارشناسان بخش کشاورزی بسترسازی کرده و مسیر هموار شده است و موارد قانونی فقط باید اجرا شود.

وی در خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما در حوزه اجرا گلایه‌های جدی داریم. اگر متناسب با شعار سال و سرمایه‌گذاری برای تولید در بخش کشاورزی نتوانستیم غذا مورد نیاز را مهیا کنیم، جفا شده و حق الناس است.

عسگری با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان باید بدون دغدغه کار تولید را جلو ببرند، بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی که باید امنیت غذایی را تأمین کند عیالوار است در حالی که باید چابک و فعال باشد.

به گفته وی، اگر غذا به اندازه، به موقع و سالم تولید شود هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده هر دو راضی خواهند بود. امروز باید نهاده، سم، کود و… بدون تأخیر در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خطاب به وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: فروش با پشت فاکتوری باید جمع شود و روزی نیست بهره‌برداران در تماس با نمایندگان کمیسیون از این امر اعتراض نداشته باند. مقام عالی وزارت باید به این معضل خاتمه دهد. در این راستا اگر مجلس می‌تواند کمکی کند حتما پیگیری شود. وزیر جهاد می‌تواند با درخواست از مجلس، نمایندگان به فوریت موضوع را رسیدگی و تصویب می‌کنند و نیاز نیست در این راستا و تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب منتظر لایحه بود.

عسگری به عدم همکاری بانک مرکزی هم اشاره کرد و گفت: در گفتگو با رئیس‌جمهور یادآور شدیم اگر در این خصوص همکاری‌های لازم انجام نشود، چالش‌ها رفع نخواهد شد. امنیت غذایی در شرایط حاضر باید به شکل ویژه دیده شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نسبت به قیمت کالاهای اساسی در بازار گلایه کرد و گفت: ما آمادگی داریم در حوزه مدیریت و کنترل همکاری داشته باشیم زیرا اگر سفره مردم کوچک شد و افراد جامعه توان خرید نداشته باند بحران ایجاد می‌شود در حالی که ظرفیت کشاورزی کشور در این راستا پاسخگو. است.

گفتنی است، ۲۶۰ شرکت داخلی و خارجی از ۱۳ کشور در این نمایشگاه حضور دارند. در پایان این مراسم سند همکاری بین معاونت برنامه‌ریزی. اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنایع خوراک دام و طیور ایران به امضا رسید.