رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وزیر جهاد کشاورزی به موضوع فروش پشت فاکتوری نهاده‌های دامی خاتمه دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدجواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته تهران گفت: ایران به لحاظ تنوع اقلیم یکی از متنوع‌ترین کشورها است.

به گفته وی، حوزه کشاورزی ایران بزرگترین بخش خصوصی اقتصاد بوده که ۳ برابر صنعت بازدهی دارد و ۳۰ درصد اشتغال کشور مربوط به این حوزه است.

عسگری با بیان اینکه امنیت ملی به امنیت غذایی گره خورده است، افزود: امروز کشاورزان به عنوان سربازان خط مقدم امنیت غذایی با تمام مشکلات در حال فعالیت هستند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: کمیسیون کشاورزی مجلس آنچه به لحاظ قانونی نیاز بود بر اساس پیشنهادات بهره‌برداران و کارشناسان بخش کشاورزی بسترسازی کرده و مسیر هموار شده است و موارد قانونی فقط باید اجرا شود.

وی در خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما در حوزه اجرا گلایه‌های جدی داریم. اگر متناسب با شعار سال و سرمایه‌گذاری برای تولید در بخش کشاورزی نتوانستیم غذا مورد نیاز را مهیا کنیم، جفا شده و حق الناس است.

عسگری با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان باید بدون دغدغه کار تولید را جلو ببرند، بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی که باید امنیت غذایی را تأمین کند عیالوار است در حالی که باید چابک و فعال باشد.

به گفته وی، اگر غذا به اندازه، به موقع و سالم تولید شود هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده هر دو راضی خواهند بود. امروز باید نهاده، سم، کود و… بدون تأخیر در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خطاب به وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: فروش با پشت فاکتوری باید جمع شود و روزی نیست بهره‌برداران در تماس با نمایندگان کمیسیون از این امر اعتراض نداشته باند. مقام عالی وزارت باید به این معضل خاتمه دهد. در این راستا اگر مجلس می‌تواند کمکی کند حتما پیگیری شود. وزیر جهاد می‌تواند با درخواست از مجلس، نمایندگان به فوریت موضوع را رسیدگی و تصویب می‌کنند و نیاز نیست در این راستا و تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب منتظر لایحه بود.

عسگری به عدم همکاری بانک مرکزی هم اشاره کرد و گفت: در گفتگو با رئیس‌جمهور یادآور شدیم اگر در این خصوص همکاری‌های لازم انجام نشود، چالش‌ها رفع نخواهد شد. امنیت غذایی در شرایط حاضر باید به شکل ویژه دیده شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نسبت به قیمت کالاهای اساسی در بازار گلایه کرد و گفت: ما آمادگی داریم در حوزه مدیریت و کنترل همکاری داشته باشیم زیرا اگر سفره مردم کوچک شد و افراد جامعه توان خرید نداشته باند بحران ایجاد می‌شود در حالی که ظرفیت کشاورزی کشور در این راستا پاسخگو. است.

گفتنی است، ۲۶۰ شرکت داخلی و خارجی از ۱۳ کشور در این نمایشگاه حضور دارند. در پایان این مراسم سند همکاری بین معاونت برنامه‌ریزی. اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنایع خوراک دام و طیور ایران به امضا رسید.

برچسب ها: نهاده دامی ، دام و طیور
خبرهای مرتبط
۱۷ درصد از تولید ناخالص کشور در اختیار واحد‌های صنفی است
ارزش افزوده تولید گوشت دام و طیور ۱۵ میلیارد دلار است+فیلم
گاو‌ها گرسنه‌اند/ تامین نهاده پس از تلف شدن گاو فایده‌ای ندارد
سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی برای ترویج و توسعه طرح‌های فناورانه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
میدان جدید گازی پازن به کمک کاهش ناترازی‌ها می‌آید/ گاز تهران تا ۲۵ سال آینده تأمین شد
هشدار کاهش دما و بارش باران به کشاورزان و باغداران
ایران خودرو ۲۷ مهرماه قیمت‌های جدید خودرو را اعلام می‌کند
راهکار اصلی تنظیم بازار مرغ چیست؟
عرضه نخستین شمش طلای سرمایه‌گذاران خارجی در مرکز مبادله ایران
بانک‌های متهم به کم‌کاری در پرداخت وام ازدواج تبرئه شدند؟
کشف ۲۲ هزار ماینر غیرمجاز از ابتدای سال تاکنون
تامین سوخت نیروگاه‌ها؛ کلید پایداری تأمین برق در زمستان+ فیلم
رشد ۴۳ درصدی ظرفیت نیرو‌های تجدیدپذیر نسبت به دوره مشابه سال گذشته
سرمایه گذاری ۲۸۱ میلیون دلاری در ایستگاه‌های تقویت فشار گاز
آخرین اخبار
۱۷ هزار مگاوات برنامه تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاه‌ها آغاز شد
۱۶ هزار ساختمان ناایمن در کشور وجود دارد/ ارائه‌ دستورالعمل ساخت‌وساز در مناطق فرونشست
کاهش بیش از ۲۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
شناسایی ۷۰۲ هکتار زمین برای طرح‌های خورشیدی
افزایش تعداد ناوگان هوایی کشور به ۱۵ فروند تا سال آینده/ بازگشت سه فروند هواپیما به چرخه پروازی تا پایان سال
مصوبه اجرایی آمایش سرزمین در صنعت پتروشیمی ابلاغ شد
مدنی زاده: روابط ایران و تاجیکستان با سازوکارهای ویژه قابل گسترش است
اراضی کشاورزی نباید به بهانه تامین‌مسکن از بین رود
۱۶ درصد از مصرف شهر تهران مرتبط با سازمان‌ها و ادارات می‌شود
۵۰ تا ۷۰ درصد تولید غذا توسط زنان روستایی و عشایری است
۴ هزار و ۵۰۰ صندوق خرد زنان روستایی در کشور راه اندازی شد+ فیلم
معرفی ۲۲۰ هزار خانوار برای دریافت تسهیلات روستایی به بانک+فیلم
ظرفیت فعلی نیروگاه‌های بادی ۳۷۴ مگاوات/ تا پایان سال ظرفیت جدیدی به نیروگاه بادی اضافه نمی‌شود
بانک‌های متهم به کم‌کاری در پرداخت وام ازدواج تبرئه شدند؟
مناقشات نظامی تهدید جدی امنیت غذایی در جهان
ایران خودرو ۲۷ مهرماه قیمت‌های جدید خودرو را اعلام می‌کند
افزایش قابل‌توجه میانگین دمای جهانی طی دهه اخیر
تامین سوخت نیروگاه‌ها؛ کلید پایداری تأمین برق در زمستان+ فیلم
افزایش موج گرما در شش ماهه ابتدای امسال
عرضه نخستین شمش طلای سرمایه‌گذاران خارجی در مرکز مبادله ایران
رشد ۴۳ درصدی ظرفیت نیرو‌های تجدیدپذیر نسبت به دوره مشابه سال گذشته
تولید و خرید تضمینی گندم ۳۵ درصد کاهش یافت
کشف ۲۲ هزار ماینر غیرمجاز از ابتدای سال تاکنون
یک درصد عوارض واردات نهاده دامی به بخش دام داده شد
سرمایه گذاری ۲۸۱ میلیون دلاری در ایستگاه‌های تقویت فشار گاز
میدان جدید گازی پازن به کمک کاهش ناترازی‌ها می‌آید/ گاز تهران تا ۲۵ سال آینده تأمین شد
هشدار کاهش دما و بارش باران به کشاورزان و باغداران
راهکار اصلی تنظیم بازار مرغ چیست؟
پیامک‌های هشدار قطع برق جعلی است
طرح فروش مشارکت در تولید خودرو سایپا آغاز می‌شود