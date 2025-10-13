روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در پی حادثه ناگوار سقوط منجر به فوت دانشجوی این دانشگاه اطلاعیه‌ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -در اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز آمده است: امروز حوالی ساعت ۱۰:۳۰ صبح یکی از دانشجویان پسر رشته مترجمی زبان انگلیسی دچار حادثه ناگوار سقوط از ارتفاع شد.

بلافاصله کادر درمانگاه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و اورژانس ۱۱۵، عوامل نیروی انتظامی، مدیران دانشگاه و عوامل مربوطه در محل حادثه حاضر شدند که متاسفانه به دلیل شدت جراحات وارده حادثه دیده در دم جان باخت.

ضمن تسلیت خدمت خانواده محترم وی و جامعه دانشگاهی کشور به اطلاع می‌رساند جزئیات حادثه توسط عوامل ذیصلاح و کارشناسان در حال بررسی می‌باشد که اطلاعات تکمیلی از طریق رسانه رسمی دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: صدور اطلاعیه ، دانشگاه آزاد
خبرهای مرتبط
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به عنوان اولین واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی کشور است
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی مراغه و دادگستری آذربایجان غربی
برگزاری رویداد صدرا در دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری محفل نقل دلدادگی در تبریز
هوای تبریز ناسالم برای گروه‌های حساس
آخرین اخبار
هوای تبریز ناسالم برای گروه‌های حساس
برگزاری محفل نقل دلدادگی در تبریز
برگزاری آیین بزرگداشت حافظ در تبریز
آغاز واگذاری طرح ۴۰۰ واحدی مسکن ملی پهرآباد مراغه
تحویل ۵۳ هزار مترمربع فضای آموزشی جدید در آذربایجان‌شرقی
۵۰ درصد مدارس مراغه فرسوده و نیازمند نوسازی هستند