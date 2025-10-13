حسینی، در روز جهانی عصای سفید از پیشرفت‌های چشمگیر در غربالگری بینایی و توانمندسازی نابینایان خبر داد و بر اهمیت همکاری همه‌جانبه برای ارتقای کیفیت زندگی این عزیزان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- سید جواد حسینی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهزیستی کشور، در آیین گرامیداشت روز جهانی عصای سفید با تبریک این روز به جامعه نابینایان و کم‌بینایان، آنها را از برترین اقشار کشور در عرصه‌های مختلف خواند و از تلاش‌ها و همت بلندشان تقدیر کرد. وی حضور در این جمع صمیمی را مایه افتخار دانست.

حسینی ضمن قدردانی از استادان و مدیران پیشکسوت حوزه رفاه اجتماعی، به اقدامات پیشگیرانه سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین رویکرد‌های ما، پیشگیری است. تاکنون ۱۸ میلیون غربالگری شنوایی و ۶۲ میلیون غربالگری بینایی و تنبلی چشم در کشور انجام شده است که منجر به نجات بیش از ۵۵۰ هزار نفر از نابینایی یا کم‌بینایی شده است.

رئیس سازمان بهزیستی افزود: نظام اجتماعی باید کاستی‌های افراد را جبران کند. از این رو، تأمین وسایل توانبخشی در اولویت بهزیستی قرار دارد. در سال گذشته از مجموع ۵ هزار میلیارد تومان بودجه هزینه شده برای افراد دارای معلولیت، ۵۰۰ میلیارد تومان به حوزه نابینایان اختصاص یافته و ۲۳۹ نفر از خدمات توانبخشی بهره‌مند شدند.

حسینی بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌های مختلف تأکید کرد و از نهاد‌های دولتی و مردمی دعوت کرد تا در مسیر توانمندسازی نابینایان مشارکت فعال داشته باشند و زمینه حضور مؤثرتر آنان در جامعه را فراهم کنند.

وی همچنین به عملکرد سازمان در حوزه اشتغال اشاره کرد: سال گذشته ۳۱۱۱ فرصت شغلی برای افراد دارای معلولیت ایجاد شد که از این میان، ۴۲۳۶ شغل ویژه نابینایان بوده است. در حوزه مسکن نیز، برای ۱۳۹۷ نفر از نابینایان واحد‌های مسکونی مناسب‌سازی‌شده فراهم شده است تا امکان ازدواج و زندگی مستقل آنان فراهم شود.

حسینی جامعه توسعه‌یافته را جامعه‌ای «دوستدار انسان» خواند و افزود: جامعه‌ای که به کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت احترام بگذارد، جامعه‌ای انسانی و پیشرفته است. جامعه دوستدار نابینا باید همواره در دستور کار باشد.

رئیس سازمان بهزیستی درباره مناسب‌سازی زیرساخت‌ها خبر داد: با تلاش ستاد مناسب‌سازی، ۹۵ درصد دستگاه‌های دولتی، درگاه‌ها و وبگاه‌های الکترونیکی برای استفاده نابینایان دسترس‌پذیر شده‌اند. همچنین تا پایان سال جاری تمام اتوبوس‌های تولید داخل و وارداتی کشور برای استفاده افراد دارای معلولیت، از جمله نابینایان، مناسب‌سازی خواهند شد.

حسینی درباره برنامه‌های پیشگیرانه افزود: تفاهم‌نامه‌ای با انجمن اپتومتری ایران برای انجام غربالگری و معاینه رایگان بینایی در دوران سالمندی امضا شده است. تنها در یکی از محلات عراق، ۷۰۰ سالمند معاینه رایگان شدند و ۲۱۰ عینک رایگان اهدا گردید.

حسینی در پایان از همکاری تشکل‌های نابینایان و فعالان مردمی قدردانی کرد و اظهار داشت: مرکز رودکی باید به پایگاه اصلی ارائه خدمات به نابینایان تبدیل شود و الگویی برای سایر استان‌ها باشد و با مشارکت خود نابینایان و سازمان‌های مردم‌نهاد، خدمات بهزیستی در سراسر کشور به شکل عادلانه گسترش یابد.

برچسب ها: سازمان بهزیستی کشور ، روز جهانی عصای سفید ، جامعه نابینایان
