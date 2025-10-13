باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _امروز در مراسمی از برگزیدگان دومین جشنواره سراسری شعر و داستان دانشگاه آزاد اسلامی در رشت تجلیل شد.

آیت الله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان در جشنواره سراسری شعر و داستان دانشگاه آزاد رشت گفت : ایران از دیر باز مهد شعر و داستان بود.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه ایرانیان همیشه تهدیدات را تبدیل به فرصت کرده اند، افزود: زبان و ادبیات فارسی قدمت دیرینه دارد و برای پاسداری این زبان اندیشمندان بسیاری از دیر باز تلاش و کوشش کرده اند.



وی خاطر نشان کرد: ایرانیان مردمی قوی در طول تاریخ بودند، شعری درجامعه ایرانی مانا و ماندگارشده که به دین و هویت ملی توجه شده است.‌

ملکی چوبری، رییس دانشگاه آزاد گیلان تصریح کرد: یک هزار و ۶۹۷ اثر به دبیر خانه این جشنواره ارسال شده است، که از این مجموع ۴۵۸ داستان کوتاه ، شعر سنتی ۴۹۳اثر، شعر نو و نیمایی ۷۴۷ اثر ارسال شده است.

در پایان این اختتامیه از نفرات برگزیده جشنواره تجلیل و از ۲ کتاب که برگرفته از اثار ارسالی شعر و داستان به این جشنواره است رونمایی شد.‌