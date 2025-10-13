مراسم تجلیل از بانوان تیم فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس که در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور عنوان قهرمانی را کسب کردند، با حضور جمعی از مسئولان ارشد هرمزگان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛در این آیین که با حضور دکتر محمد آشوری استاندار هرمزگان، مهدی دسینه رئیس هیئت فوتبال استان، مهدی نوبانی شهردار بندرعباس، خادمی مدیرکل ورزش و جوانان، کمالی مدیرکل حوزه استانداری، جاهدی مشاور ورزشی استاندار و جمعی از مسئولان دیگر همراه بود، از بانوان فوتبالیست افتخارآفرین بندرعباسی قدردانی شد.

استاندار هرمزگان در این مراسم ضمن تبریک قهرمانی بانوان ورزشکار گفت: درخشش دختران ورزشکار در مسابقات ملی نشانه ظرفیت‌های بزرگ ورزشی در هرمزگان است و حمایت از آنان باید ادامه‌دار باشد.

وی افزود: عملکرد هیئت فوتبال استان در توسعه ورزش بانوان و توجه جدی به رشته‌های ساحلی قابل تقدیر است و مسیر درستی در مدیریت ورزشی استان ترسیم شده است.

دسینه رئیس هیئت فوتبال هرمزگان نیز با اشاره به نقش مؤثر بانوان در افتخارات ورزشی گفت: امیدواریم با تداوم حمایت‌های استاندار و جامعه ورزش، موفقیت‌های تیم شهرداری بندرعباس در سطح ملی و بین‌المللی تکرار شود.

در پایان این مراسم از اعضای تیم فوتبال ساحلی بانوان شهرداری بندرعباس با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به‌عمل آمد. 

منبع:روابط عمومی هیئت فوتبال استان هرمزگان

تبادل نظر
