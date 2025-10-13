باشگاه خبرنگاران جوان ؛در این آیین که با حضور دکتر محمد آشوری استاندار هرمزگان، مهدی دسینه رئیس هیئت فوتبال استان، مهدی نوبانی شهردار بندرعباس، خادمی مدیرکل ورزش و جوانان، کمالی مدیرکل حوزه استانداری، جاهدی مشاور ورزشی استاندار و جمعی از مسئولان دیگر همراه بود، از بانوان فوتبالیست افتخارآفرین بندرعباسی قدردانی شد.
استاندار هرمزگان در این مراسم ضمن تبریک قهرمانی بانوان ورزشکار گفت: درخشش دختران ورزشکار در مسابقات ملی نشانه ظرفیتهای بزرگ ورزشی در هرمزگان است و حمایت از آنان باید ادامهدار باشد.
وی افزود: عملکرد هیئت فوتبال استان در توسعه ورزش بانوان و توجه جدی به رشتههای ساحلی قابل تقدیر است و مسیر درستی در مدیریت ورزشی استان ترسیم شده است.
دسینه رئیس هیئت فوتبال هرمزگان نیز با اشاره به نقش مؤثر بانوان در افتخارات ورزشی گفت: امیدواریم با تداوم حمایتهای استاندار و جامعه ورزش، موفقیتهای تیم شهرداری بندرعباس در سطح ملی و بینالمللی تکرار شود.
در پایان این مراسم از اعضای تیم فوتبال ساحلی بانوان شهرداری بندرعباس با اهدای لوح تقدیر، تجلیل بهعمل آمد.
منبع:روابط عمومی هیئت فوتبال استان هرمزگان