امیر جعفری ملی پوش پاراوزنه‌بردار کشورمان موفق شد مدال نقره مجموع رقابت‌های قهرمانی جهان پاراوزنه‌برداری در رده بزرگسالان را کسب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سومین روز از یازدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان پاراوزنه‌برداری در رده بزرگسالان، امیر جعفری ملی پوش کشورمان در دسته ۷۲ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت که در حرکت اول و دوم موفق به مهار وزنه ۱۸۶ و ۱۹۳ کیلوگرم شد. او در حرکت سوم وزنه ۲۰۲ کیلوگرمی را مهار کرد و توانست مدال نقره مجموع را از آن خود کند.

تیم ملی بزرگسالان کشورمان با ترکیب حسن پاشا پور، علیرضا ایزدی، محسن بختیار، امیر جعفری، روح اله رستمی، سعید اسکندر زاده، علی اصغر ابارقی، مبین محمدی، علی اکبر غریب شاهی، مهدی صیادی، احمد امین زاده، با هدایت حسین توکلی و احمد ملاحسینی در این رویداد حضور دارد.

مسابقات بخش بزرگسالان از ۱۹ تا ۲۶ مهرماه برگزار می‌شود و روز پایانی آن به رقابت‌های تیمی اختصاص دارد. در مجموع، ۵۴۲ ورزشکار از ۷۱ کمیته ملی پارالمپیک در این رقابت‌ها حضور دارد.

