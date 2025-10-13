رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قروه از دستگیری دو نفر شکارچی غیر مجاز در حوزه استحفاظی بدر و پریشان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  توفیق زارعی اعلام کرد:  مامورین یگان حفاظت این شهرستان حین گشت شبانه حوزه استحفاظی بدر و پریشان متوجه حضور خودریی می‌شوند که در حال نور گردانی بوسیله نورافکن و شلیک اسلحه شکاری جهت شکار جانوران بودند.

وی افزود بلافاصله خودرو را تحت نظر گرفته و اقدام به دستگیری شکارچیان میگردد.

در بازرسی خودرو لاشه سه سر خرگوش که توسط متخلفین شکار گردیده بود کشف و علاوه بر لاشه‌های مکشوفه تعداد یک قبضه سلاح شکاری، سه دستگاه نورافکن، ۷ تیر فشنک شکاری و ۲ عدد چاقو کشف و ضبط و متخلفین به مرجع قضایی معرفی گردیدند. خودرو متخلفین نیز حسب دستور قضایی توقیف و به پارکینگ هدایت شد.

 

منبع:  روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست کردستان

برچسب ها: کردستان ، محیط زیست ، دستگیری
