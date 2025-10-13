باشگاه خبرنگاران جوان - نشست سه‌جانبه ایران، روسیه و آذربایجان با حضور شاهین مصطفی‌اف، معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان، الکسی اوورچوک، معاون نخست‌وزیر روسیه و وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد و همکاری در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی و گمرک از محور‌های اصلی گفت‌و‌گو بود.

در بخش انرژی این نشست، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، با اشاره به ظرفیت‌های فنی و اقتصادی شبکه برق سه کشور، بر اهمیت اتصال شبکه‌های برق ایران، روسیه و آذربایجان تأکید کرد و گفت: با تحقق این اتصال، امکان تبادل حداقل ۲۰۰ مگاوات برق میان سه کشور فراهم می‌شود که می‌تواند گامی مؤثر در جهت تقویت امنیت انرژی و تبادلات منطقه‌ای باشد.

وی افزود: اتصال فنی شبکه‌های برق سه کشور نه‌تنها موجب بهبود پایداری شبکه و استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولیدی خواهد شد، بلکه می‌تواند به ایجاد مسیر مطمئن تبادل انرژی در چارچوب کریدور شمال–جنوب برق منجر شود.

بر اساس توافق‌های انجام‌شده، مقرر شد تیم‌های فنی سه کشور در نشست‌های تخصصی امروز، جزئیات نحوه اتصال و تبادل فنی برق را بررسی و گزارش نهایی را به مراجع تصمیم‌گیر ارائه کنند.

این همکاری، در ادامه سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه دیپلماسی انرژی و گسترش تبادلات منطقه‌ای برق دنبال می‌شود و می‌تواند نقش ایران را در موازنه انرژی منطقه بیش از پیش تقویت کند.

منبع: توانیر