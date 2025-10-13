یکی از اعضای کنست در جریان سخنرانی رئیس جمهور آمریکا صحبت او را قطع کرد و خواستار به رسمیت شناختن کشور فلسطین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یکی از اعضای پارلمان رژیم صهیونیستی روز دوشنبه در جریان سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در کنست سخنرانی او را مختل کرد.

این نماینده کنست پیش از این توسط رسانه‌ها به عنوان اوفر کاسیف، نماینده حزب چپ‌گرای هدش معرفی شده بود اما الجزیره گزارش داد که سخنرانی رئیس جمهور آمریکا توسط ایمن عوده یکی از اعضای پارلمان قطع شده است.

قبل از آن، عوده در صفحه خود نوشت: "فقط پایان دادن به اشغال و فقط به رسمیت شناختن کشور فلسطین در کنار اسرائیل، عدالت، صلح و امنیت را برای همه به ارمغان خواهد آورد."

این وقفه زمانی رخ داد که ترامپ در حال ستایش از استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده در خاورمیانه به خاطر سهمش در توافق صلح غزه بود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، کنست اسرائیل
نتانیاهو: ترامپ بهترین دوست اسرائیل است
نتانیاهو سفر خود به شرم الشیخ را لغو کرد
قصاب غزه به ترامپ کبوتر طلایی هدیه داد
