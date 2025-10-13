باشګاه خبرنګاران جوان؛ حسین قربانی - پروژه عمرانی دوگاز یکی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی در غرب تهران است که بزرگراه شهریار را به بزرگراه شهید خرازی متصل می‌کند.

پروژه دو گاز در سه فاز تعریف شده است؛ فاز اول اجرایی این پروژه در جنوب از سه راه کرمان موتور تا بزرگراه شهید فهمیده تا پایان پاییز یا اوایل زمستان به بهره‌برداری خواهد رسید. فاز دوم اجرایی حدفاصل بزرگراه شهید همدانی و شهید خرازی و فاز سوم اجرایی از حدفاصل بزرگراه شهید فهمیده تا بزرگراه شهید همدانی به اجرا می‌رسد. اعتبار پیش بینی شده برای این پروژه دوگاز دو هزار و سیصد میلیارد تومان تا پایان پروژه است.