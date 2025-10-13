باشگاه خبرنگاران جوان ؛منوچهر ضیایی، مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با اعلام آغاز اعزام دانش‌آموزان این استان به اردوی فرهنگی ـ تربیتی راهیان نور گفت: در مجموع هفت هزار و ۳۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر پایه دهم از سراسر هرمزگان در قالب کاروان‌های متعدد به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شوند.

وی افزود: اعزام این دانش‌آموزان با به‌کارگیری ۱۷۰ دستگاه اتوبوس برنامه‌ریزی شده و در چند مرحله انجام خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به آغاز مرحله نخست اعزام‌ها اظهار کرد: نخستین گروه شامل دانش‌آموزان دختر ناحیه بندرعباس است که روز شنبه، ۲۶ مهرماه، با سه دستگاه اتوبوس عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور خواهند شد.

ضیایی با تأکید بر نقش مؤثر اردوهای راهیان نور در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در میان نسل جوان، تصریح کرد: همزمان با اجرای این برنامه، یادواره‌های شهدای دانش‌آموز نیز در مدارس استان برگزار می‌شود تا دانش‌آموزان بیش از پیش با ارزش‌ها و آرمان‌های دفاع مقدس آشنا شوند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت توجه به بازماندگان از تحصیل در استان گفت: آموزش و پرورش هرمزگان با همکاری دستگاه‌های مرتبط در تلاش است زمینه بازگشت این دانش‌آموزان به چرخه آموزش را فراهم کند.

منبع :اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان