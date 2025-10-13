برخی از اسرای فلسطینی که امروز از زندان رژیم تروریستی اسرائیل آزاد شدند، برای دهه‌ها خانواده‌ی خود را ندیده بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز دوشنبه در چارچوب توافق جنبش حماس با رژیم تروریستی اسرائیل برای تبادل اسرا و پایان جنگ، نزدیک به دو هزار اسیر فلسطینی از زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌های این رژیم تروریستی آزاد شدند.

برخی از این اسرا مانند خیری سلامه اسیر آزاد شده فلسطینی پس از ۲۳ سال اسارت توانستند با خانواده‌ی خود دیدار کنند که لحظات پرشوری را رقم زد.

از دیگر لحظات احساسی دیدار اسرا فلسطینی با خانواده‌های خود لحظه‌ای تاثیرگذار و احساسی از دیدار؛ نبیل ابوحضیر، اسیر فلسطینی آزادشده از قدس اشغالی، پس از ۱۶ سال با خانواده اش بود، او طی دوران اسارت خود به دلیل سیاست رژیم تروریستی اسرائیل هیچ ارتباطی با خانواده خود نداشت.

منبع: قدس نیوز نت‌ورک

برچسب ها: آتش بس غزه ، اسرای فلسطینی
