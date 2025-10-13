معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: بیش از ۲۵۴ هزار نفر از نابینایان تحت پوشش بهزیستی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه عباسی بر لزوم توسعه کمی و کیفی خدمات، مبتنی بر یافته‌های علمی روز، تاکید کرد و با اشاره به اینکه اجرای برنامه‌های پیشگیری از انواع معلولیت‌ها نخستین گام در این مسیر است، افزود: اجرای برنامه‌های پیشگیرانه به ویژه طرح پیشگیری از تنبلی چشم، برنامه‌های آگاه‌سازی در خصوص پیشگیری از معلولیت‌ها و توسعه خدمات مشاوره ژنتیک، بخش عمده‌ای از تلاش‌های همکاران متخصص ما در سراسر کشور است.

وی با اشاره به ماده یک قانون حمایت از حقوق معلولان، اظهار کرد: تعیین نوع و شدت معلولیت بر عهده کمیسیون پزشکی-توانبخشی سازمان بهزیستی است. سازمان ما در قالب تیم‌های تخصصی و با بهره‌گیری از منابع علمی روز، نوع و شدت معلولیت افراد را در کوتاه‌ترین زمان پس از بروز آسیب شناسایی می‌کند تا افراد نابینا و کم‌بینا به‌موقع تحت پوشش برنامه‌های مداخله بهنگام قرار گیرند و وارد چرخه خدمات توانبخشی شوند.

تشخیص به موقع؛ سنگ بنای فرایند توانبخشی

عباسی، تشخیص به موقع معلولیت و ارجاع صحیح افراد نابینا و کم‌بینا به مراکز ارائه‌دهنده خدمات را سنگ بنای فرایند توانبخشی دانست و گفت: خدمات مشاوره روان‌شناختی، آموزش مهارت‌های روزمره زندگی مانند تحرک و جهت‌یابی، پرورش حواس، بریل‌آموزی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای و کار با رایانه و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، بخش‌هایی از خدمات ارائه‌شده در مراکز خانواده و کودک نابینا و سایر مراکز تخصصی توانبخشی است.

وی بر اهمیت ارائه وسایل کمک توانبخشی متناسب با نوع و شدت معلولیت افراد تاکید کرد و گفت: این وسایل نقش مهمی در کاهش محدودیت‌ها و افزایش توانمندی افراد نابینا و کم‌بینا دارند. سازمان بهزیستی در چارچوب امکانات خود با ارزیابی نیاز‌های افراد، ابزار‌هایی مانند عصای سفید، ساعت گویا، بریل، رایانه و امکانات مرتبط با آن را فراهم می‌کند و برای افراد کم‌بینا، وسایلی مانند درشت‌نما و بهدید در دسترس قرار می‌دهد.

معاون سازمان بهزیستی، ارائه خدمات هنر درمانی، شامل نمایش درمانی و موسیقی درمانی و تولید منابع گویا و بریل با استفاده از امکانات مجتمع نابینایان رودکی و انجمن‌های غیردولتی را بخش دیگری از خدمات سازمان برشمرد.

حمایت از خانواده‌های افراد نابینا و کم‌بینا از مهم‌ترین اولویت‌های بهزیستی

عباسی افزود: حمایت از خانواده‌های افراد نابینا و کم‌بینا و ارتقای کیفیت زندگی آنان از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان بهزیستی کشور است. اقداماتی مانند پرداخت کمک هزینه معیشتی یا مستمری ماهانه، کمک هزینه حق پرستاری و مددکاری، کمک هزینه ایاب و ذهاب و پرداخت بخشی از شهریه دانشجویان نابینا و کم‌بینا، نمونه‌های این رویکرد حمایتی هستند.

وی، توسعه برنامه‌های اجتماع‌محور و محله‌محور را یکی از اصلی‌ترین رویکرد‌های سازمان بهزیستی در فراگیرسازی خدمات برای افراد نابینا و کم‌بینا دانست و گفت: اجرای برنامه‌های توانبخشی مبتنی بر جامعه با استفاده از ظرفیت سازمان‌های غیر دولتی، گروه‌های محلی خودیار و تسهیلگران شبکه خدمات شهری و روستایی، مصداق تلاش‌های ما برای گسترش دیدگاه‌های اجتماع‌محور در مسیر توانمندسازی و تلفیق اجتماعی افراد دارای معلولیت بینایی است.

معاون سازمان بهزیستی ضمن تاکید بر رهنمود ریاست جمهوری مبنی بر وفاق ملی و همسویی گروه‌های مختلف برای حل مشکلات کشور، خواستار همکاری هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های نظارتی، رسانه‌ها و فعالان امور نابینایان شد و استفاده از ظرفیت نخبگان نابینا در پیشبرد برنامه‌های کشور را ضروری دانست.

منبع: سازمان بهزیستی

