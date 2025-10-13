بنیامین فرجی با شکست دادن نفر دوم رنکینگ جهان تنیس روی میز از چین در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ شگفتی ساز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در یک چهارم نهایی مسابقات تنیس روی میز قهرمانی تیمی آسیا در هند، تیم مردان ایران با چین رقابت کرد و بنیامین فرجی توانست رنکینگ دو جهان را شکست دهد.

فرجی اولین بازی ایران را انجام داد و با نتیجه ۳ بر ۲ برابر لین شدونگ از چین نفر دوم رنکینگ جهان به پیروزی رسید.

پینگ پنگ بازان ایران پیش از این با شکست سنگاپور و صعود به جمع هشت تیم برتر آسیا سهمیه قهرمانی جهان ۲۰۲۶ را قطعی کرده بودند.

نتیجه به شرح زیر است:

بنیامین فرجی (رنکینگ ۱۳۷ جهان) ۳ - لین شیدونگ (رنکینگ ۲ جهان) ۲

امتیاز: ۸ بر۱۱، ۱۲ بر ۱۰، ۵ بر ۱۱، ۱۱ بر ۹