باشگاه خبرنگاران جوان ـ آیت الله حسینی بوشهری در وبنشست شورای فرهنگی سازمان صداوسیما با اشاره به نقشآفرینی بانوانی، چون سحر امامی در جنگ رسانهای دوازدهروزه گفت: صداوسیما با شجاعت و ایمان زیر بمباران ناجوانمردانه دشمن ایستاد و با روایتگری دقیق، اقتدار زن تربیتشده مکتب انقلاب را به رخ جهان کشاند و چهره کریه دشمن را به دنیا نشان داد.
وی با اشاره به نقشآفرینی تاریخی و قله ساز صداوسیما در مقاطع حساس انقلاب اسلامی گفت: رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران در قلههای مهمی از تاریخ انقلاب خوش درخشیده و امروز نیز در جنگ رسانهای دوازدهروزه با شجاعت و ایمان چهره واقعی دشمن را به جهان نشان داد.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم سه قله مهم در تاریخ رسانه ملی را مورد توجه قرار داد و افزود: نخستین قله لحظهی اعلام پیروزی انقلاب اسلامی بود که صدای ملت ایران از رسانه ملی طنینانداز شد و در حافظهی تاریخی مردم ماندگار شد.
آیتالله حسینی بوشهری با اشاره به اینکه در قله بعدی رسانه در دوران دفاع مقدس حضوری درخشان داشت، گفت: صداوسیما با خلق شعارها، سرودها و روایتهای حماسی موجی از آرامش در جامعه ایجاد کرد و پیام مظلومیت ملت ایران را هم در میدان حماسه، هم در عرصهی صلح و هم در حوزههای اندیشهای به شایستگی به جهان منتقل کرد.
وی به نقش اثر گذار رسانه ملی در دوران کرونا هم اشاره کرد و افزود: در شرایط سخت کرونا صداوسیما با ایجاد امنیت روانی و آرامش عمومی نقش کلیدی خود را ایفا کرد و نشان داد که قرارگاه فرهنگی کشور است و همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، صداوسیما هم دانشگاه است و هم قرارگاه است.
دفاع مقدس دوازدهروزه قلهای دیگر از نقش آفرینی صداوسیما بود که رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر نقشآفرینی و شجاعت بانوان در رسانه هم، چون سحر امامی به آن اشاره کرد و گفت: صداوسیما نهتنها اطلاعرسانی کرد بلکه انسجام ملی را در دل جنگ و غم فقدان فرماندهان، دانشمندان و مردم، معنا بخشید.
وی با تأکید بر اینکه به گفته امام خمینی (ره) صداوسیما دانشگاهی فراگیر برای همه اقشار جامعه است افزود: از کودکان تا فرهیختگان و دانشمندان چه در داخل و چه در خارج از کشور از این رسانه بهرهمند میشوند و این رسانه باید زبان ملت باشد و پیام انقلاب را با رضایتمندی مردم منتقل کند تا بدرخشد.
آیتالله حسینی بوشهری در پایان خاطرنشان کرد: امروز رسالت صداوسیما سنگینتر از همیشه است و دشمن دریافت تا زمانی که این رسانه زبان گویای ملت ایران است، تمام جنگ ترکیبیاش نقش بر آب خواهد شد.
وی رهبر معظم انقلاب را روایتگر اول پیروزیها برشمرد و گفت: این روایتها از طریق رسانه ملی به گوش جهانیان رسید و انتظار میرود رسانه ملی در کنار حوزه علمیه، روحانیت و فرهیختگان، در انتقال معارف اهل بیت و ارزشهای اسلامی و انقلابی با قدرت و امید، مسیر را تا ظهور منجی ادامه دهد.
منبع:صدا و سیما