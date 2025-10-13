باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
اعتراف به توان موشکی ایران + فیلم

رسانه‌های خارجی به توان موشکی ایران اعتراف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشریه آمریکایی نشنال اینترست در مقاله ای با اشاره به ضعف پدافند‌های هوایی غرب در مقابل موشک‌های ایران نوشته، هیچ سامانه دفاعی قابل اتکای در غرب برای مقابله با موشک‌های ایرانی وجود ندارد.

 

