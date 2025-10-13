اعتراف به توان موشکی ایران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0646\u0634\u0631\u06cc\u0647 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0646\u0634\u0646\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0633\u062a \u062f\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0644\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0636\u0639\u0641 \u067e\u062f\u0627\u0641\u0646\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u063a\u0631\u0628 \u062f\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0645\u0648\u0634\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0646\u0648\u0634\u062a\u0647\u060c \u0647\u06cc\u0686 \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0641\u0627\u0639\u06cc \u0642\u0627\u0628\u0644 \u0627\u062a\u06a9\u0627\u06cc \u062f\u0631 \u063a\u0631\u0628 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644\u0647 \u0628\u0627 \u0645\u0648\u0634\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0648\u062c\u0648\u062f \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0\n