شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آسفالت فرسوده و خاکی جاده روستای ابراهیمی در شهرستان خواف استان خراسان رضوی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از معضلاتی که این روز‌ها شهروندان در جاده روستای ابراهیمی از توابع شهرستان خواف استان خراسان رضوی با آن مواجه هستند؛ مرمت نشدن و کهنگی روکش آسفالت در این جاده است. 
این موضوع با توجه به اینکه در فصل بارندگی برف و باران قرار داریم، مشکلات مردم را دو چندان کرده است. شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار نونوار شدن این جاده هستند.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام وقت بخیر لطفاً پیام من را به وزیر راه شهرسازی اطلاع رسانی کنید. جاده روستای ابراهیمی از توابع شهرستان خواف از توابع استان خراسان رضوی خیلی از آسفالت مناسبی برخوردار نیست و خیلی خراب است.

 

