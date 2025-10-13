باشگاه خبرنگاران جوان: پریسا بهرامی- سعدی نقشبندی اظهار کرد : با توجه به اینکه روستای باباریز و روستاهای اطراف آن از قطبهای مهم تولید محصولات باغی در استان به شمار میروند، اجرای این طرح گام مهمی در راستای افزایش ارزش افزوده محصولات، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای ایجاد شهرکهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی گفت: این شهرکها بهعنوان بستر مناسبی برای تجمیع واحدهای فرآوری، بستهبندی، نگهداری و توزیع محصولات کشاورزی عمل میکنند و با ایجاد زیرساختهای مشترک مانند شبکه آب، برق، جاده، سردخانه و انبار استاندارد موجب کاهش هزینههای تولید و افزایش بهرهوری میشوند. به گفته وی، تمرکز واحدهای تولیدی در این شهرکها همچنین امکان نظارت بهتر، ارتقای کیفیت محصولات و تسهیل صادرات را فراهم میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان همچنین تصریح کرد: از دیگر مزایای این شهرکها میتوان به جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، جلوگیری از خامفروشی محصولات و توسعه صنایع پاییندستی کشاورزی اشاره کرد.
نقشبندی افزود: با اجرای این طرح، حلقه اتصال بین تولید، فرآوری و بازار مصرف تکمیل شده و موجب پویایی اقتصاد روستایی و افزایش درآمد کشاورزان خواهد شد.