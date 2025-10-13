به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، احداث این شهرک صنایع تبدیلی و تکمیلی برای نخستین‌بار در کشور در استان کردستان انجام می‌گیرد و می‌تواند به عنوان الگویی موفق برای توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در سایر استان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان:  پریسا بهرامی- سعدی نقشبندی اظهار کرد : با توجه به اینکه روستای باباریز و روستا‌های اطراف آن از قطب‌های مهم تولید محصولات باغی در استان به شمار می‌روند، اجرای این طرح گام مهمی در راستای افزایش ارزش افزوده محصولات، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به مزایای ایجاد شهرک‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی گفت: این شهرک‌ها به‌عنوان بستر مناسبی برای تجمیع واحد‌های فرآوری، بسته‌بندی، نگهداری و توزیع محصولات کشاورزی عمل می‌کنند و با ایجاد زیرساخت‌های مشترک مانند شبکه آب، برق، جاده، سردخانه و انبار استاندارد موجب کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری می‌شوند. به گفته وی، تمرکز واحد‌های تولیدی در این شهرک‌ها همچنین امکان نظارت بهتر، ارتقای کیفیت محصولات و تسهیل صادرات را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان همچنین تصریح کرد: از دیگر مزایای این شهرک‌ها می‌توان به جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، جلوگیری از خام‌فروشی محصولات و توسعه صنایع پایین‌دستی کشاورزی اشاره کرد.

نقشبندی افزود: با اجرای این طرح، حلقه اتصال بین تولید، فرآوری و بازار مصرف تکمیل شده و موجب پویایی اقتصاد روستایی و افزایش درآمد کشاورزان خواهد شد.

برچسب ها: کردستان ، جهاد کشاورزی ، شهرک کشاورزی
خبرهای مرتبط
کاهش ۳۳ درصدی مصرف گاز مایع در کردستان
امنیت غذایی، رکن اصلی توسعه پایدار است
پایاب سدهای کردستان در مسیر تکمیل؛ اتمام شبکه گاران تا پایان آبان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایاب سدهای کردستان در مسیر تکمیل؛ اتمام شبکه گاران تا پایان آبان
دستگیری شکارچیان غیر مجاز در گشت شبانه یگان حفاظت محیط زیست قروه
ورود توده گرد و خاک مهاجر به آسمان کردستان
آغاز جشن اراده‌های بزرگ در مدارس استثنایی کردستان
آخرین اخبار
ورود توده گرد و خاک مهاجر به آسمان کردستان
دستگیری شکارچیان غیر مجاز در گشت شبانه یگان حفاظت محیط زیست قروه
آغاز جشن اراده‌های بزرگ در مدارس استثنایی کردستان
پایاب سدهای کردستان در مسیر تکمیل؛ اتمام شبکه گاران تا پایان آبان