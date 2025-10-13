باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - همزمان با روز ملی روستا، جشنواره غذاهای محلی با حضور پرشور اهالی، مسئولان محلی و جمعی از گردشگران در روستای سیباندره از توابع بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد.

این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و اقتصادی روستاهای استان البرز و تقویت روحیه مشارکت اجتماعی میان ساکنان روستایی برگزار شد. بانوان هنرمند روستا با تهیه و عرضه انواع غذاهای سنتی از جمله آش ترش، کوفته، دلمه برگ مو،شیرینی‌های محلی و نوشیدنی‌های گیاهی، جلوه‌ای از فرهنگ اصیل منطقه را به نمایش گذاشتند. اجرای موسیقی محلی، نمایش آیین‌های بومی، مسابقات خانوادگی و برنامه‌های شاد فرهنگی از دیگر بخش‌های این رویداد بود که فضایی صمیمی و پرنشاط برای شرکت‌کنندگان فراهم کرد.

بخش چندار ۳۱ روستا داردکه پنج روستای آن به عنوان نقاط هدف گردشگری منطقه معرفی شدند