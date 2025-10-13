وزیر صمت گفت:بیش از سه میلیون واحد صنفی داریم که افزون بر ۹ میلیون نفر در آنها مشغول به کارند و ۱۷ درصد تولید ناخالص کشور را در اختیار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمد اتابک در همایش روز ملی اصناف اظهار داشت: در برنامه هفتم پیشرفت کشور برای نخستین بار به صورت روشن به دولت ماموریت داده شده است که از کسب و کارهای خرد حمایت کند. این کسب و کارها حمایت ویژه نیاز دارند، باید نهادهای پشتیبان کسب و کارها را شکل بدهیم، باید شهرک‌های صنفی توسعه پیدا کند و مجوزها ساده و سریع صادر شود.

وی ادامه داد: آموزش و توانمندسازی که به دولت تکلیف شده انجام می‌شود. ما به عنوان وزارت صنعت، معدن تجارت خود را شریک و خادم این مجموعه‌ها می‌دانیم و برای فراهم کردن این مقدمات باید کسب و کارهای دیجیتال، بازاریابی‌ها و اصناف را جدی بگیریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حمایت از اصناف گفت: مطابق گزارشات واصله، این مهم به زودی به صورت کامل در اصناف پیاده خواهد شد و امیدوارم آینده اصناف کشور به گونه ای باشد که درون مغازه‌های کوچک خود با یک کلیک مشتریان را در سراسر کشور و جهان به دست بیاورند.

وی اضافه کرد: جوانانی که به دنبال مهاجرت هستند، باید از بازار سنتی به دیجیتال مهاجرت کنند نه به جای دیگر.

اتابک با بیان اینکه اصناف همچنان پرچم‌دار اخلاق، نوآوری و کار جمعی خواهند ماند، گفت: اصناف همواره در راه خدمت صادقانه به کشور و ستون اصلی اقتصاد هستند.

وی عنوان کرد: بیش از سه میلیون واحد صنفی داریم که افزون بر ۹ میلیون نفر در آنها مشغول به کارند و ۱۷ درصد تولید ناخالص کشور را در اختیار دارند. نهاد اجتماعی به بزرگی اصناف در کشور نداریم و اصناف بزرگترین نهاد اقتصادی اجتماعی کشور محسوب می‌شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اصناف نقش کلیدی خود را در دوران انقلاب، جنگ تحمیلی، در بلایای طبیعی و حتی کرونا ایفا کردند، گفت: اصناف ثابت کردند و در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان نیز ثابت کردند که این نگاه در اصناف تغییری نکرده است.

وی ابراز کرد: اصناف تقوای حرفه‌ای خود را نشان داده و آنطور که امام رحمت الله فرمودند «بازاریان و اصناف بازوان ستبر انقلاب» هستند.

اتابک با تاکید بر اینکه اصناف همانند گذشته پای کار انقلاب و دولت ایستاده‌اند، گفت: از مجموعه اصناف و بازاریان، همه کسانی که امروز اقتصاد کشور را هدایت می‌کنند و امروز موجبات بهبودی اقتصاد کشور را فراهم می‌کنند، قدردان هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد: اصناف چراغ اقتصاد کشور هستند، هرچند شرایط امروز برای اصناف دشوار است، اما اصناف مثل همیشه رو سفید از این شرایط بیرون خواهند آمد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: آقای دکتر عارف خود در جنگ ۱۲ روز هم به وزارت صمت و هم اتاق اصناف سرکشی کرد و از نزدیک همه موارد را زیر نظر داشت، اصناف‌ در این دوره خوب درخشیدند، کارها و هماهنگی که انجام دادند از صبح جمعه اولین روز جنگ تحمیلی واقعا حضور داشتند و مردم کشور به این جمع بندی رسیدند که اصناف همانند گذشته پای کار انقلاب و دولت ایستاده‌اند و بنا دارند که به همین ترتیب ادامه بدهند.

وزیر صمت با اشاره به سرعت تحولات اقتصادی، بر اهمیت نوآوری در اصناف تأکید کرد و گفت: بسیاری از فعالان اصناف به ضرورت اقدام در زمینه نوآوری و تطبیق با شرایط دیجیتال پی برده‌اند و این روند در حال حاضر در حال رخ دادن است.

وی افزود: با توجه به روند دیجیتالی شدن، جایگاه و تاثیرگذاری اصناف در اقتصاد کشور افزایش یافته است و کاهش نخواهد یافت، بلکه شرایطی فراهم می‌شود که اصناف بتوانند در محیط‌های جدید نیز نقش مؤثری ایفا کنند و تأثیر منفی تحولات دیجیتال بر آن‌ها کاهش یابد.

اتابک اضافه‌کرد: مشتریان امروزی با لمس صفحات دیجیتال، وارد بازارهای مختلف می‌شوند و اصناف در حال برنامه‌ریزی برای سازگاری با این تغییرات هستند. همچنین تحول در اصناف تنها از طریق اقدامات از بالا امکان‌پذیر نیست و این بخش باید از درون خود، یعنی با نوآوری و تطبیق، تغییرات را رقم بزند.

وی ابراز امیدواری کرد هر چه سریع‌تر این تحولات به صورت کامل در اصناف پیاده‌سازی شود.

وزیر صمت خاطرنشان‌کرد: ضعف در استفاده از فناوری در اصناف موجب نگرانی نیست و نظام تجاری کشور باید به گونه‌ای تنظیم شود که اصناف بتوانند از نوع اولی‌های دیجیتال و تجارت الکترونیک استقبال کنند.

وی به نقش اصناف در فرآیند بازرسی‌ها اشاره کرد و گفت: عمده بازرسی‌ها توسط خود اصناف انجام می‌شود و معاون اول رئیس‌جمهور نیز معتقد است که نباید دخالتی از سوی سایر سازمان ها در این چارچوب‌ها انجام شود.

اتابک تاکید کرد: اصناف باید به همان وظایف و اختیارات خود ادامه دهند و از هرگونه دخالت که منجر به تضعیف آن‌ها شود، باید جلوگیری شود.