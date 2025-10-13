باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
یکی از صالح‌ترین فرزندان غزه + فیلم

با وجود آتش بس در نوار غزه ترور خبرنگاران همچنان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صالح الجعفراوی پس از ربوده شدن به دست مزدوران ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

 

