رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در کنست مدعی شد که این کشور فرصتی برای دستیابی به توافق با ایران دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در سخنرانی خود در کنست اسرائیل مدعی شد که «ما فرصتی برای دستیابی به توافق صلح با ایران داریم» و افزود که این «خوب» خواهد بود.

وی همچنین ادعا کرد که اگر کشورش به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله نمی‌کرد، هیچ توافقی با غزه صورت نمی‌گرفت.

ترامپ در سخنرانی خود در کنست مدعی شد: اگر این کار را نمی‌کردیم و با فرض اینکه دقیقاً همان توافقی را که امروز داریم انجام می‌دادیم، ابر تاریکی بر سر این توافق وجود داشت و اول از همه، این اتفاق نمی‌افتاد زیرا سایر کشور‌های عرب و مسلمان واقعاً در صورت داشتن سلاح هسته‌ای که حدود دو ماه تا رسیدن به آن فاصله داشتند از انجام توافقی که اکنون داریم، احساس راحتی نمی‌کردند.»

رئیس جمهور آمریکا از اوباما به دلیل امضای توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۵ انتقاد کرد و آن را «فاجعه» خواند.

او ادعا کرد: «با این حال، حتی برای ایران دست دوستی و همکاری باز است. آنها می‌خواهند به توافق برسند. ما خواهیم دید که آیا می‌توانیم کاری انجام دهیم یا خیر.»

رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که ایالات متحده وارد جنگ نخواهد شد، اما اگر وارد جنگ شود، "در آن جنگ پیروز خواهد شد" به گونه‌ای که هیچ کس قبلاً در هیچ جنگی پیروز نشده است!

او سپس خطاب به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی شعار خود مبنی بر"صلح از طریق قدرت" را تکرار کرد.

ترامپ بار دیگر مدعی شد که ایالات متحده قوی‌ترین ارتش جهان و همچنین "سلاح‌هایی دارد که هیچ کس تا به حال خوابش را هم ندیده است. فقط امیدوارم هرگز مجبور به استفاده از آنها نشویم. "

رئیس جمهور آمریکا در ادامه سخنرانی خود در کنست، از اسحاق هرتزوگ، رئیس اسرائیل خواست نتانیاهو را که با اتهامات فساد رو‌به‌رو است، عفو کند. نخست وزیر اسرائیل و متحدان پارلمانی او از سخنان ترامپ استقبال کردند و با شور و شوق فراوان دست زدند.

ترامپ از قانونگذاران اسرائیلی خواست تا دوران جدیدی از صلح را بپذیرند و به طور خاص از نتانیاهو خواست که اکنون که درگیری پایان یافته است، لحن نرم‌تری اتخاذ کند!

او گفت: "حالا می‌توانی کمی مهربان‌تر باشی، بی‌بی...، چون دیگر در جنگ نیستی. " او افزود که امنیت اسرائیل "دیگر به هیچ وجه، شکل یا صورتی تهدید نخواهد شد." 

رئیس جمهور آمریکا در پایان گفت: "اسرائیل هر آنچه را که می‌تواند با زور اسلحه به دست آورده است، وقت آن است که از ثمرات زحمات خود لذت ببرد! "

وی مدعی شد: «ما میراثی خواهیم ساخت که همه مردم این منطقه به آن افتخار خواهند کرد. پیوندهای جدید دوستی، همکاری و تجارت به هم خواهند پیوست.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، توافق صلح
