رد پای تجار شیرازی در شرق آفریقا + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0645\u062c\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062b\u0631\u06cc\u0627 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0627\u0646\u0633\u0631\u0627\u0647\u0627 \u0648 \u0645\u0633\u0627\u062c\u062f\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0634\u06cc\u0647 \u0627\u0642\u06cc\u0627\u0646\u0648\u0633 \u0647\u0646\u062f \u0648 \u0634\u0631\u0642 \u0622\u0641\u0631\u06cc\u0642\u0627 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f\u060c \u0647\u0646\u0648\u0632 \u067e\u0627\u0628\u0631\u062c\u0627 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0645\u0627\u06cc\u0647 \u0627\u0641\u062a\u062e\u0627\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646\u200c \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\u00a0\n