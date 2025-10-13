باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

رد پای تجار شیرازی در شرق آفریقا + فیلم

با مرور تاریخ متوجه خواهیم شد که در هر نقطه‌ای از جهان فرهنگ فاخری برجای مانده باشد، رد پایی از ایرانیان را می‌توان در آن مکان یافت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مجری برنامه ثریا عنوان کرد که کاروانسراها و مساجدی که به دست شیرازی‌ها در حاشیه اقیانوس هند و شرق آفریقا ساخته شده‌اند، هنوز پابرجا هستند و مایه افتخار ایرانیان‌ هستند. 

مطالب مرتبط
رد پای تجار شیرازی در شرق آفریقا + فیلم
young journalists club

ماجرای پایتخت شدن تهران از زمان قدیم + فیلم

رد پای تجار شیرازی در شرق آفریقا + فیلم
young journalists club

بدون تعارف با رئیس فدراسیون کشتی + فیلم

رد پای تجار شیرازی در شرق آفریقا + فیلم
young journalists club

ماجرای ریشه دوانی یک غده شوم در فلسطین + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
مدیحه‌سرایی ترامپ و نتانیاهو؛ تحقیر رهبران عرب در پوشش دیپلماسی! + فیلم
۱۳۰۰

مدیحه‌سرایی ترامپ و نتانیاهو؛ تحقیر رهبران عرب در پوشش دیپلماسی! + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
خبرنگاری که فردای آتش‌بس در انتظار برادر اسیرش شهید شد + فیلم
۶۷۹

خبرنگاری که فردای آتش‌بس در انتظار برادر اسیرش شهید شد + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
اشتباه رایج برای بلند کردن کودکان + فیلم
۵۷۲

اشتباه رایج برای بلند کردن کودکان + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
نقش رستم، تابلویی از معماری پر رمز و راز ایرانیان + فیلم
۵۲۳

نقش رستم، تابلویی از معماری پر رمز و راز ایرانیان + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
پیام تشکر از ترامپ به سبک مردم غزه + فیلم
۵۰۲

پیام تشکر از ترامپ به سبک مردم غزه + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.