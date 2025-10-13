وزیر اقتصاد گفت: قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار با جدیت دنبال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت: چندین سال است که دولت به مطالبات کمیسیون اقتصادی مجلس توجه دارد. در پایان ۱۰۰ روز کاری، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که برنامه هفتم توسعه فرصتی مناسب برای اصلاح برخی سیاست‌هاست. 

وی تاکید زیادی بر قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها دارد و معتقد است که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید همچنان دنبال شود.

وزیر اقتصاد در این جلسه، ضمن ارائه عملکرد ۱۰۰ روزه خود، نخستین اقدام را آسیب‌شناسی دقیق از ریشه مشکلات اقتصادی عنوان کرد.

او به مجلس وعده داده بود که برنامه‌ای با رشد عدالت محور ارائه دهد و در راستای تحقق برنامه هفتم، یک کار فکری جدی در طی این ۱۰۰ روز انجام شده است.

وزیر اقتصاد به شش برنامه‌ای اشاره کرد که مسئولیت آن‌ها با خود اوست. اشاره کرد و گفت: هوشمندسازی نظام مالیاتی، نوسازی نظام گمرکی کشور، اجراسازی ۲۰ پروژه پیشران اقتصادی برای توسعه کشور و هدف این پروژه جذب منابع سرمایه‌گذاری مردم و در خدمت تولید قرار دادن آن‌هاست.

به گفته وزیر اقتصاد، یکی از مهم‌ترین اقدامات در ۱۰۰ روز گذشته، تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای در ۹ ستاد بوده است. مهم‌ترین وظیفه این ستادها شناسایی مشکلات و ارائه راه حل سریع برای رفع آن‌ها بوده است.

در مجموع، کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اقتصاد در تلاشند تا با اصلاح سیاست‌ها و اجرای برنامه‌های کلیدی، مشکلات اقتصادی کشور را شناسایی و حل کنند. این اقدامات می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند.

برچسب ها: وزیر اقتصاد ، رشد اقتصادی
خبرهای مرتبط
صرفه جویی سالانه ۱۳۶ میلیون لیتر سوخت با افتتاح آزاد راه شیراز- اصفهان
رکورد عملکرد بین‌المللی حمل بار با ۵ میلیون تن شکسته شد
آمادگی اسلام‌آباد برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، فنی و منطقه‌ای با تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴
سردرگمی متقاضیان مسکن با ایجاد سامانه‌های موازی در بخش مسکن
۲۵۸ هزار کنتور برق در استان تهران هوشمند شده است+ فیلم
افرایش ضریب پایداری شبکه در پاییز امسال با تکمیل پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران
بررسی سه جانبه ایران، آذربایجان و روسیه برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۱ مهر ماه
تولید یک میلیارد فوت مکعب گاز به مدت ۵۰ سال توسط میدان جدید گازی پازن+ فیلم
آغاز توزیع گوشت های تنظیم بازار در فروشگاه های زنجیره ای
کاهش سرانه مصرف آب تهرانی‌ها از ۲۵۰ به ۲۲۰ لیتر
۱۲ میلیون کنتور هوشمند برق تا سال آینده فعال می‌شود
آخرین اخبار
اجراسازی ۲۰ پروژه پیشران اقتصادی برای توسعه کشور /پیگیری قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۱ مهر ماه
نقشه راه ترانزیت ۱۵ میلیون تنی ایران ترسیم شد+ فیلم
۱۷ درصد از تولید ناخالص کشور در اختیار واحد‌های صنفی است
رفع مشکلات تامین نهاده‌های دامی در دستور‌کار وزارت جهاد
تقویت زیرساخت‌های منطقه‌ای از طریق همکاری‌های ایران، آذربایجان و روسیه
رجبی مشهدی: تبادل حداقل ۲۰۰ مگاوات برق میان ایران، روسیه و آذربایجان امکان‌پذیر است
واگذاری سهام تودلی خودروساز‌ها همچنان در دستور کار است
گلایه رئیس کمیسیون کشاورزی از قیمت کالا‌های اساسی در بازار
گاو‌ها گرسنه‌اند/ تامین نهاده پس از تلف شدن گاو فایده‌ای ندارد
سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی برای ترویج و توسعه طرح‌های فناورانه
تولید یک میلیارد فوت مکعب گاز به مدت ۵۰ سال توسط میدان جدید گازی پازن+ فیلم
اجرای پروژه‌های تعمیراتی در ۱۶ استان کشور برای افزایش پایداری برق کشور
پرداخت خسارات ناشی از نوسانات برق از یک ماه آینده آغاز می‌شود
فهرست بدهکاران کلان بانکی به‌روزرسانی شد
ارزش افزوده تولید گوشت دام و طیور ۱۵ میلیارد دلار است+فیلم
کشف فرار مالیاتی ۵۳ میلیارد تومانی در حوزه فرآورده‌های غذایی
افزایش بیش از ۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴
فائو آمادگی‌ کامل برای همکاری با بخش کشاورزی دارد
۱۲ میلیون کنتور هوشمند برق تا سال آینده فعال می‌شود
کاهش سرانه مصرف آب تهرانی‌ها از ۲۵۰ به ۲۲۰ لیتر
نصب موفق راکتور ۴۰۰ تنی اوره در پتروشیمی
بازنگری در آیین نامه تعرفه مشاوران املاک الزامی است
فهرست متقاضیان ساخت ۲ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی آماده شد
صنعت بیمه کشور به اندازه سایز اقتصاد بزرگ نشده/ تامین اجتماعی و بیمه درمان تکمیلی در کشور ما با مشکلاتی مواجه است
کمیته ویژه پیگیری مسائل مرتبط با بیمه درمان تکمیلی تشکیل خواهد شد
تولید چای به ۲۴ هزارتن می‌رسد
آغاز توزیع گوشت های تنظیم بازار در فروشگاه های زنجیره ای
افرایش ضریب پایداری شبکه در پاییز امسال با تکمیل پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران