باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بازار آسیای میانه آماده جایگزینی با بازار اروپا + فیلم

درحال حاضر سرمایه‌گذاری در بازار‌های آسیایی بسیار مطمئن‌تر از بازار‌های اروپایی است.

رضا خیری، کارآفرین در برنامه پایش از شبکه اول سیما گفت: قبل از تحریم‌ها، موفق شدیم به هلند، امارات و سوریه صادرات داشته باشیم. اکنون تمرکز ما روی کشورهای آسیای میانه، عراق و پاکستان است و درخواست‌های متعددی دریافت کرده‌ایم. توان تولید شرکت در حدی است که بتواند نیازهای بازار خارجی را پوشش دهد. به عنوان نمونه، سیستم خنک‌کننده یکی از نیروگاه‌های سه‌هزار مگاواتی عراق و سه نیروگاه در سوریه توسط ما تأمین و با موفقیت اجرا شده است.

مطالب مرتبط
بازار آسیای میانه آماده جایگزینی با بازار اروپا + فیلم
young journalists club

بحران در بازار طلای ترکیه + فیلم

بازار آسیای میانه آماده جایگزینی با بازار اروپا + فیلم
young journalists club

پیوند بازار‌های تاریخی استان‌های فارس و آذربایجان غربی + فیلم

بازار آسیای میانه آماده جایگزینی با بازار اروپا + فیلم
young journalists club

ردپای فناوری ایران در صنعت غذایی روسیه + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
خوراکی‌هایی که سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کنند + فیلم
۸۹۷

خوراکی‌هایی که سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کنند + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۴
تحویل ۷ اسیر صهیونیست به صلیب سرخ + فیلم
۸۷۸

تحویل ۷ اسیر صهیونیست به صلیب سرخ + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۴
تشییع پیکر شهید صالح الجعفراوی خبرنگار فلسطینی در بیمارستان شفا در شهر غزه + فیلم
۷۷۳

تشییع پیکر شهید صالح الجعفراوی خبرنگار فلسطینی در بیمارستان شفا در شهر غزه + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۴
آمار طلاق در ازدواج دانشجویی + فیلم
۶۷۷

آمار طلاق در ازدواج دانشجویی + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۴
آیا ورزش‌هایی که در منزل انجام می‌دهیم کمکی به کاهش چربی‌ها و اضافه وزن می‌کند؟ + فیلم
۶۲۷

آیا ورزش‌هایی که در منزل انجام می‌دهیم کمکی به کاهش چربی‌ها و اضافه وزن می‌کند؟ + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.