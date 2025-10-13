بازار آسیای میانه آماده جایگزینی با بازار اروپا + فیلم

رضا خیری، کارآفرین در برنامه پایش از شبکه اول سیما گفت: قبل از تحریم‌ها، موفق شدیم به هلند، امارات و سوریه صادرات داشته باشیم. اکنون تمرکز ما روی کشورهای آسیای میانه، عراق و پاکستان است و درخواست‌های متعددی دریافت کرده‌ایم. توان تولید شرکت در حدی است که بتواند نیازهای بازار خارجی را پوشش دهد. به عنوان نمونه، سیستم خنک‌کننده یکی از نیروگاه‌های سه‌هزار مگاواتی عراق و سه نیروگاه در سوریه توسط ما تأمین و با موفقیت اجرا شده است.