باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدصادق معتمدیان بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزازی مراسم افتتاح مدرسه فرزانگان شهریار که روز گذشته با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار کرد: افتتاح این پروژه آموزشی در شهرستان شهریار، نشانه‌ای از عزم دولت برای توسعه متوازن و گسترش عدالت آموزشی در سطح استان است.

استاندار تهران با اشاره به رشد شاخص‌های توسعه آموزشی در استان افزود: در ابتدای دولت، استان تهران از نظر سرانه فضای آموزشی در رتبه بیست‌وهشتم کشور قرار داشت، اما با تلاش‌های صورت‌گرفته، این رتبه به بیست‌ویکم ارتقا یافته و سرانه فضای آموزشی نیز از ۵/۲۸ سانتی‌متر به ۵/۴۳ سانتی‌متر افزایش یافته است.

معتمدیان گفت: در کمتر از یک سال گذشته، ۱۲۴ مدرسه و یک‌هزار و ۴۹۸ کلاس درس جدید در استان تهران احداث و به بهره‌برداری رسیده و عملیات اجرایی سه هزار کلاس دیگر نیز آغاز شده که این روند با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ادامه دارد.

وی افزود: مدرسه فرزانگان شهریار از جمله طرح‌های شاخص استان است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی ساخته شده و زمینه‌ساز تحول در کیفیت یادگیری دانش‌آموزان خواهد بود.

استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: توسعه فضا‌های آموزشی، یکی از اولویت‌های اصلی دولت در استان تهران است و با حمایت‌های رئیس‌جمهور و همراهی مردم و خیرین، روند ارتقای سرانه آموزشی در تمامی شهرستان‌های استان با شتاب ادامه خواهد داشت.

منبع: استانداری تهران