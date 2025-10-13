باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
اسیر آزاد شده فلسطینی: دو سال تمام گرسنگی کشیدیم + فیلم

اسیر فلسطینی که پس از ۱۰ سال آزاد شده از وضعیت اسرای فلسطینی در زندان‌های اسرائیل می‌گوید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سامر حلبیه، اسیر فلسطینی است که در تبادل اخیر اسرای فلسطینی و صهیونیست پس از ده سال زندانی آزاد شده است و از وضعیت اسرای فلسطینی می‌گوید که ۲ سال است گرسنگی کشیده‌اند.

