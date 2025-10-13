اسیر آزاد شده فلسطینی: دو سال تمام گرسنگی کشیدیم + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0627\u0645\u0631 \u062d\u0644\u0628\u06cc\u0647\u060c \u0627\u0633\u06cc\u0631 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062a\u0628\u0627\u062f\u0644 \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0627\u0633\u0631\u0627\u06cc \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u0648 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062f\u0647 \u0633\u0627\u0644 \u0632\u0646\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0622\u0632\u0627\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0627\u0632 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0627\u0633\u0631\u0627\u06cc \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0648\u06cc\u062f \u06a9\u0647 \u06f2 \u0633\u0627\u0644 \u0627\u0633\u062a \u06af\u0631\u0633\u0646\u06af\u06cc \u06a9\u0634\u06cc\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n