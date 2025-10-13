باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ماجرای کمک حاج قاسم در شکستن محاصره عراق + فیلم

شهید سلیمانی بزرگترین نقش را در شکست گروه‌های تروریستی در کشور‌های غرب آسیا داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ فراس الیاسر، عضو مجلس سیاسی جنبش النجباء عراق در برنامه«به افق فلسطین» گفت: با کمک حاج قاسم سلیمانی بود که توانستیم محاصره تروریست‌ها را بشکنیم.

مطالب مرتبط
ماجرای کمک حاج قاسم در شکستن محاصره عراق + فیلم
young journalists club

فیلم منتشر نشده سخنان شهید سیدهاشم صفی‌الدین در مورد حاج قاسم

ماجرای کمک حاج قاسم در شکستن محاصره عراق + فیلم
young journalists club

دیوار نگاره بیروت به مناسبت اولین سالگرد شهادت رهبران مقاومت + فیلم

ماجرای کمک حاج قاسم در شکستن محاصره عراق + فیلم
young journalists club

روایت زینب سلیمانی از روز عملیات انفجار پیجر‌ها در لبنان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
مدیحه‌سرایی ترامپ و نتانیاهو؛ تحقیر رهبران عرب در پوشش دیپلماسی! + فیلم
۱۳۰۰

مدیحه‌سرایی ترامپ و نتانیاهو؛ تحقیر رهبران عرب در پوشش دیپلماسی! + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
خبرنگاری که فردای آتش‌بس در انتظار برادر اسیرش شهید شد + فیلم
۶۷۹

خبرنگاری که فردای آتش‌بس در انتظار برادر اسیرش شهید شد + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
اشتباه رایج برای بلند کردن کودکان + فیلم
۵۷۲

اشتباه رایج برای بلند کردن کودکان + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
نقش رستم، تابلویی از معماری پر رمز و راز ایرانیان + فیلم
۵۲۳

نقش رستم، تابلویی از معماری پر رمز و راز ایرانیان + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
پیام تشکر از ترامپ به سبک مردم غزه + فیلم
۵۰۲

پیام تشکر از ترامپ به سبک مردم غزه + فیلم

۲۲ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.