ماجرای کمک حاج قاسم در شکستن محاصره عراق + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0641\u0631\u0627\u0633 \u0627\u0644\u06cc\u0627\u0633\u0631\u060c \u0639\u0636\u0648 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u062c\u0646\u0628\u0634 \u0627\u0644\u0646\u062c\u0628\u0627\u0621 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647\u00ab\u0628\u0647 \u0627\u0641\u0642 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u00bb \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0627 \u06a9\u0645\u06a9 \u062d\u0627\u062c \u0642\u0627\u0633\u0645 \u0633\u0644\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0633\u062a\u06cc\u0645 \u0645\u062d\u0627\u0635\u0631\u0647 \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0628\u0634\u06a9\u0646\u06cc\u0645.\n