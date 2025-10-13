شهروندخبرنگار ما تصاویری از برداشت سیب زمینی از مزارع بخش سرولایت شهرستان نیشابور را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیب زمینی به‌عنوان یکی از پرمصرف‌ترین و اقتصادی‌ترین محصولات کشاورزی جهان، از جایگاه ویژه‌ای در زنجیره غذایی برخوردار است. این محصول به دلیل سازگاری با شرایط اقلیمی مختلف و ارزش غذایی بالا، یکی از گزینه‌های مهم در کشاورزی مدرن به شمار می‌رود. در همین راستا حدود ۱۴ هزار تن سیب زمینی از ۶۰۰ هکتار سیب زمینی برداشت شد. از این سطح ۵۰۰ هکتاربصورت مکانیزه ومابقی بصورت سنتی کشت شده است وهمچنین ۴۵۰ هکتاربا استفاده از روش‌های نوین (تیپ) آبیاری می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور در ادامه اضافه کرد:پیش بینی می‌گرددسالانه مقدار ۱۴ هزارتن محصول سیب زمینی از مزارع شهرستان برداشت گردد.

میانگین برداشت سیب زمینی در این منطقه حدود ۲۳ تن درهر هکتار است و روی آوردن کشاورزان به کشت مکانیزه ومدیریت علمی برداشت از نکات اصولی وفنی این محصول می‌باشد.
بخش سرولایت شهرستان نیشابوربعنوان یکی از قطب‌های مهم تولید محصول سیب زمینی در این شهرستان است و ۹۰ درصدمحصول سیب زمینی کشت شده در این بخش را رقم آگریا و مابقی را سایر ارقام تشکیل می‌دهد. 

لازم به ذکر است ۵۰ درصدمزارع سیب زمینی شهرستان مزارع تولیدبذری می‌باشد که محصول تولیدی به تعداد زیادی از استان‌های کشور ارسال می‌شود.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

برداشت سیب زمینی سرولایت آغاز شد

برداشت سیب زمینی سرولایت آغاز شد

برداشت سیب زمینی سرولایت آغاز شد

برداشت سیب زمینی سرولایت آغاز شد

برداشت سیب زمینی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: برداشت سیب زمینی ، محصولات کشاورزی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
حسین هاشمی؛
گوشه‌هایی از برداشت سیب زمینی از مزارع روستای توآباد + فیلم و تصاویر
مشکلات فروش محصول سیب زمینی از زبان کشاورزان اردبیلی
شهروندخبرنگار فارس؛
تصاویری از برداشت زعفران از مزارع فسا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درخواست بازنشستگان برای تسریع در پرداخت معوقات
مشکلات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان برای امتیاز استخدامی وزارت بهداشت در دوران کرونا
سوزاندن زباله ها نفس اهالی محله نعمت آباد را تنگ کرد + فیلم
رنجش اهالی محله سعادت آباد از قلع و قمع درختان
گلایه به حذف ناگهانی «حق اولاد» از مستمری برخی بازماندگان تأمین
آخرین اخبار
گلایه به حذف ناگهانی «حق اولاد» از مستمری برخی بازماندگان تأمین
رنجش اهالی محله سعادت آباد از قلع و قمع درختان
سوزاندن زباله ها نفس اهالی محله نعمت آباد را تنگ کرد + فیلم
درخواست بازنشستگان برای تسریع در پرداخت معوقات
مشکلات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان برای امتیاز استخدامی وزارت بهداشت در دوران کرونا
گزارش تصویری از حال و هوای کودکان محله شهر قائم قم به مناسبت روز جهانی کودک
برداشت سیب زمینی بخش سرولایت آغاز شد + عکس
فرسودگی آسفالت جاده روستای ابراهیمی خواف اهالی را به دردسر انداخت