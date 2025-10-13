کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات،فهرست کامل مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت‌نام برای دریافت ویزای ایران را منتشر کرد. بر اساس این اطلاعیه، متقاضیان باید مدارک هویتی، آدرس و تماس میزبان در ایران و کپی مدارک اقامتی وی را ارائه دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان- کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات، مدارک و مراحل لازم برای ثبت‌نام و دریافت ویزای ایران را اعلام کرد.

بر اساس اعلام این کنسولگری، متقاضیان باید مدارکی شامل عکس پرسنلی جدید، اصل پاسپورت، آدرس و شماره تماس در افغانستان و ایران، کپی مدارک اقامتی میزبان در ایران و در صورت سفر خانوادگی، اصل اسناد سجل و نکاح‌نامه تأییدشده را ارائه دهند. هزینه‌های مربوط شامل ۲۰ یورو برای ثبت‌نام، ۱۵۰ یورو برای ویزای ورود یکبار و ۱۰ یورو برای بیمه است که تنها به یورو یا افغانی قابل پرداخت می‌باشد.

مراحل ثبت‌نام بدین شرح است: متقاضی ابتدا به گیشه ثبت فرم مراجعه و فیش پرداخت ۲۰ یورو را دریافت می‌کند. سپس مبلغ را در بانک پرداخت کرده و با کلیه مدارک به گیشه ثبت فرم بازمی‌گردد. پس از تکمیل ثبت‌نام و دریافت پرینت فرم، پرونده برای استعلام به مرکز ارسال می‌شود. در صورت تأیید مرکز در تاریخ معین، متقاضی هزینه ویزا را در بانک پرداخت و با بارکد دریافتی، پرینت ویزا را از عکاسی دریافت می‌کند.

این کنسولگری تأکید کرد که دریافت فرم به معنای اخذ قطعی ویزا نیست و تمام درخواست‌ها نیاز به تأیید مرکز دارد. همچنین هزینه ثبت‌نام تحت هیچ شرایطی قابل بازگشت نخواهد بود.

سرکنسول ایران در هرات:
ایران از هیچ کمکی در عرصه‌های ثبات و رفاه افغانستان دریغ نخواهد کرد
اقامت اتباع خارجی در ایران با سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار دلاری
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات:
برای توسعه جامعه افغانستان تلاش می کنیم
Afghanistan
جاوید
۱۴:۳۱ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
صدور ویزا به شهروندان یک کشور مساله ای نیست که با دید 0 و 1 بشود آن را حال کرد. لطفا ویزا را قطع نکنید هرچند شرایط دشوارتری داشته باشد، چون بسیاری از روی مجبوریت سفر میکنند.
Afghanistan
امید
۱۳:۳۴ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
یا ویزا بدید که قانونی بیایم ایران با همون معرفی نامه هایی که دادید .یا به کلی درسفارت رو ببندید ما راحت شیم .اونایی هم که بخوان بیان قاچاقی میان . لطفا زودتر تکلیف خودتونو با ما روشن کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۷ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
هیچ افغانی رو به ایران راه ندید به اندازه بیش از کافی از در و دیوار ایران افغانی بالا و پایین میره
Afghanistan
اسماعیل
۰۸:۳۱ ۲۲ مهر ۱۴۰۴
سفر در ایران
