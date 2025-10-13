باشگاه خبرنگاران جوان- کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات، مدارک و مراحل لازم برای ثبت‌نام و دریافت ویزای ایران را اعلام کرد.

بر اساس اعلام این کنسولگری، متقاضیان باید مدارکی شامل عکس پرسنلی جدید، اصل پاسپورت، آدرس و شماره تماس در افغانستان و ایران، کپی مدارک اقامتی میزبان در ایران و در صورت سفر خانوادگی، اصل اسناد سجل و نکاح‌نامه تأییدشده را ارائه دهند. هزینه‌های مربوط شامل ۲۰ یورو برای ثبت‌نام، ۱۵۰ یورو برای ویزای ورود یکبار و ۱۰ یورو برای بیمه است که تنها به یورو یا افغانی قابل پرداخت می‌باشد.

مراحل ثبت‌نام بدین شرح است: متقاضی ابتدا به گیشه ثبت فرم مراجعه و فیش پرداخت ۲۰ یورو را دریافت می‌کند. سپس مبلغ را در بانک پرداخت کرده و با کلیه مدارک به گیشه ثبت فرم بازمی‌گردد. پس از تکمیل ثبت‌نام و دریافت پرینت فرم، پرونده برای استعلام به مرکز ارسال می‌شود. در صورت تأیید مرکز در تاریخ معین، متقاضی هزینه ویزا را در بانک پرداخت و با بارکد دریافتی، پرینت ویزا را از عکاسی دریافت می‌کند.

این کنسولگری تأکید کرد که دریافت فرم به معنای اخذ قطعی ویزا نیست و تمام درخواست‌ها نیاز به تأیید مرکز دارد. همچنین هزینه ثبت‌نام تحت هیچ شرایطی قابل بازگشت نخواهد بود.