آراد مهدی زاده شناگر ملی پوش قم به سه مدال نقره مسابقات آزاد بین المللی ابوظبی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان -  آراد مهدی‌زاده، شناگر ملی پوش قم، در نخستین حضور خود در رده سنی بالای ۱۸ سال در مسابقات بین‌المللی آزاد ابوظبی درخشید و موفق به کسب سه مدال نقره در مواد ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ متر قورباغه شد.

وی در ماده ۵۰ متر با زمان ۲۸ ثانیه و ۱۳ صدم ثانیه، در ماده ۱۰۰ متر با یک دقیقه و ۳۶ صدم ثانیه و در ماده ۲۰۰ متر با ۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه و ۹۷ صدم ثانیه به کار خود پایان داد و در مواد ۱۰۰ و ۲۰۰ متر رکورد ملی ایران را شکست.

مهدی زاده با این نتایج رکورد ایران در ماده ۱۰۰ متر را ۱۱ صدم ثانیه بهبود بخشید و در ماده ۲۰۰ متر هم رکورد ملی را شکست و در فاصله یک ثانیه و ۳۲ صدم نسبت به رکورد قبلی به خط پایان رسید.

منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم

برچسب ها: اخبار ورزشی قم ، مسابقات بین المللی
تبادل نظر
