باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-سید محمود میر باقری مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی در نشست خبری امروز اظهار داشت:فرایند اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری از میدان‌ها به طور مجزا انجام می‌شود و در حال حاضر اکتشاف میدان پازن تا همین مرحله پیش رفته و اکنون در فاز توسعه قرار داریم.

وی ادامه داد: میدان کنگان یکی از بزرگترین میادین گازی خشکی است که حدود یک و نیم برابر حجم فاز آن اکتشاف شده است. حجم فعلی میدان به ۳۱ تریلیون فوت مکعب (TCF) می‌رسد و پس از ۳۳ سال تولید، نزدیک به ۷۰ درصد از گاز آن تخلیه شده است.

او بیان کرد:در نزدیکی شهرستان پارسیان و در استان هرمزگان نیز میادین گازی دیگری داریم. این میادین به پالایشگاه‌های گازی پارسیان و سرقون متصل هستند.

میر باقری تاکید کرد: اکنون میادین در نیمه دوم عمر خود هستند و نیاز به فشار افزایی دارند. پیش‌بینی می‌شود که در امسال ، تولید ما به ۱۶۲ میلیون متر مکعب گاز در روز و بیش از ۶۵هزار بشکه نفت مایعات گازی برسد.

او بیان کرد:در ۸ ماه گذشته، بیش از ۱۸۲هزار نفر ساعت کار تعمیراتی بر روی خطوط تولید و ۲۲۰ عملیات بر روی چاه‌های گازی و نفتی انجام شده است.

وی اظهار داشت: امیدواریم با اقدامات خوبی که در حال انجام است، بتوانیم به سرعت مراحل اجرایی توسعه میادین را آغاز کنیم. قراردادهایی با شرکت‌های مختلف نیز به امضا رسیده است و امیدواریم هرچه سریع‌تر فرایند توسعه آغاز شود.

او یادآور شد:کارهای انجام شده در زمینه گاز و نفت نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر برای افزایش تولید و توسعه میادین است. این اقدامات نه تنها به تأمین نیازهای داخلی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به رشد اقتصادی کشور نیز کمک کند.

وی افزود: در سال‌های اخیر، شرکت‌های داخلی در حوزه تولید و فشار افزایی گاز پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌اند.

میرباقری توضیح داد: در دو سال گذشته، چندین ایستگاه گازی جدید با همکاری ستاد اجرایی ساخته شده است. این ایستگاه‌ها به ویژه در زمستان پارسال مورد استفاده قرار گرفتند و نتایج مثبتی را به همراه داشتند.

وی افزود: یکی از ایستگاه‌های جدید که در حال حاضر راه‌اندازی شده، ایستگاه هما است. این ایستگاه با هدف افزایش فشار و بهبود عملکرد شبکه گازی کشور طراحی شده است.

میرباقری یادآور شد: امسال چاه شماره ۲ با موفقیت راه‌اندازی شد و دستگاه‌های مورد نیاز نصب گردیدند. این اقدام به ما این امکان را می‌دهد که در زمستان به هدف تولید متوسط ۱۶۴ میلیون متر مکعب در روز برسیم.

وی ادامه داد:با توجه به نیازهای موجود و تکالیفی که بر عهده ما است، برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای افزایش تولید و بهبود زیرساخت‌ها انجام شده است. این اقدامات به ما این امکان را می‌دهد که در هر کجا که نیاز باشد، پاسخگو باشیم.

وی افزود: با توجه به پیشرفت‌های اخیر در زمینه تولید و فشار افزایی گاز، امید است که در سال‌های آینده شاهد افزایش قابل توجهی در ظرفیت تولید و بهبود عملکرد شبکه گازی کشور باشیم. این دستاوردها نه تنها به تامین نیازهای داخلی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز منجر شود.