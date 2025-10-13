در دیدار پایانی رقابت های قهرمانی لیگ برتر زورخانهای نوجوانان کشور که با عنوان جام شهدای اقتدار ایران در سالن ۶۰۰۰ نفری غدیر ارومیه برگزار شد، پهلوانهای نوجوان قمی با امتیاز ۲۸۹ - ۲۸۵ برابر تیم فولاد مبارکه سپاهان به پیروزی رسیدند و جام قهرمانی را بالای سر بردند.
مجتبی درگومه، محمد معین نادریفرد، محمدمهدی ابراهیمی، محمد عرفان زمینی، ارمیا مشهدیزاده، سید طاها سیدیمفرد، امیرحسین محمدی ثابت، امیرحسین سامیان، سید محمدرضا خلیلی، امیرحسین خلیلی، امیرعباس شاکر و علی نورمحمدی اعضای تیم گروه انتخاب قم در این رقابت ها بودند.
هدایت نماینده قم هم برعهده علیاکبر خاکدوست بهعنوان مربی و امیر فردی بهعنوان سرپرست بود.
منبع:روابط عمومی ادراه کل ورزش و جوانان قم