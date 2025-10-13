دانشمندان معتقدند که فضا منبع دانش جدید در آینده نزدیک است، در حالی که تحقیقات علمی و فناوری‌های پیشرفته دامنه زیستگاه انسان را در آینده دور گسترش خواهند داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشمندان معتقدند که فضا منبع دانش جدید در آینده نزدیک است، در حالی که تحقیقات علمی و فناوری‌های پیشرفته دامنه زیستگاه انسان را در آینده دور گسترش خواهند داد. این مطلب را رایف واسیلوف، معاون مدیر مرکز علمی کورچاتوف برای اقتصاد زیستی، در سخنرانی خود در انجمن بین‌المللی بیوپروم، در سمپوزیوم "حماسه بیوتکنولوژی" که توسط خبرگزاری روسی TASS برگزار شد، بیان کرد. او گفت که زمین مهد بشریت است، در حالی که فضا منبع دانش و فناوری‌های جدید در آینده نزدیک است و در درازمدت، نشان دهنده گسترش زیستگاه انسان است.

واسیلوف افزود که توسعه سیستم‌های پشتیبانی حیات خودکار و سیستم‌های زیستی احیاکننده یکی از چالش‌های اصلی در این مسیر است و خاطرنشان کرد که دانشمندان روسی در حال تحقیق و توسعه فناوری‌هایی برای دستیابی به این مأموریت هستند.

از سوی دیگر، اولگ کونوننکو، فرمانده تیم فضانوردان و معاون مدیر مرکز آموزش فضانوردان گاگارین، اعلام کرد که در طول اقامت خود در ایستگاه فضایی بین‌المللی تقریباً ۲۵ آزمایش بیوتکنولوژیکی انجام داده است.

کونوننکو گفت: «آزمایش‌های بیوتکنولوژیکی فضایی ما مدت‌هاست که از قلمرو خیال به حل مشکلات زمینی ما منتقل شده‌اند، زیرا فضا به عنوان آزمایشگاهی با محدودیت‌های سختگیرانه عمل می‌کند.»

کونوننکو نمونه‌ای از یکی از آزمایش‌ها، مطالعه‌ای در مورد تصفیه جو، را اضافه کرد و توضیح داد: «در حال حاضر، جو با استفاده از کارتریج‌های مخصوصی که از زمین تحویل داده می‌شوند، تصفیه می‌شود و ما همچنین در حال انجام آزمایش‌هایی با استفاده از یک فتوبیوراکتور هستیم.»

منبع: TASS

