دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین آزادی اسرا را نتیجه مجاهدت مردان مقاومت و یکپارچگی ملت فلسطین خواند و بر تداوم راه مقاومت و اولویت آزادی دیگر اسرا تأکید کرد.

«زیاد النخاله»، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، در بیانیه‌ای به آزادی شمار زیادی از زندانیان فلسطینی اشاره کرد و گفت: «دستاورد امروز در آزادی اسرا، مرهون مجاهدت مردان مقاومت و ایستادگی رزمندگان در میدان نبرد و همچنین وحدت و یکپارچگی ملت فلسطین در پشتیبانی از جبهه مقاومت بود.»

وی افزود: «اگرچه امیدوار بودیم نتایج بهتری حاصل شود، اما ملت ما با درک درستی از موازنه قوا و عوامل متعدد به‌ویژه در نوار غزه، این دستاورد را ارزیابی می‌کند.»

نخاله با اشاره به شرایط پیچیده و محدودیت‌های موجود در غزه، بر تداوم راه مقاومت تأکید کرد و گفت: «پرچم مقاومت همچنان استوار برافراشته است، پایداری در میدان نبرد ادامه دارد و ملت ما سربلند، با عزت و پایبند به آرمان خود باقی خواهد ماند.»

او در پایان افزود: «ان‌شاءالله، هدف آزادی دیگر اسرای دلیرمان همواره در صدر اولویت‌های مقاومت خواهد بود.»

منبع: الجزیره