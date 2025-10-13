باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعه‌ای که توسط دانشمندان دانشگاه کاگوشیما در ژاپن انجام شد، نشان داد که مصرف روزانه چای سبز به پیشگیری از بیماری کبد چرب غیرالکلی کمک می‌کند.

مجله غذا و عملکرد، که نتایج این مطالعه را منتشر کرد، توضیح داد که مصرف منظم چای سبز تجمع چربی در کبد را کاهش می‌دهد، متابولیسم چربی را بهبود می‌بخشد و تعادل میکروب‌های روده را بازیابی می‌کند.

در طول آزمایش‌ها، محققان موش‌ها را تحت رژیم غذایی قرار دادند که شامل دوز‌های روزانه چای سبز بود. نتایج نشان داد که مصرف منظم چای سبز:

چای سبز سطح لیپید‌ها و آنزیم‌های مرتبط با آسیب کبدی را کاهش می‌دهد و در مقابل دفع تری گلیسیرید از بدن را افزایش می‌دهد.

به لطف ماده فعال اصلی آن، اپی‌گالوکاتچین-۳-گالات (EGCG)، تولید چربی در سلول‌های کبدی را سرکوب کرده و آنزیم‌های مسئول تجزیه آنها را تحریک می‌کند.

دانشمندان همچنین کشف کردند که چای سبز سطح باکتری‌های فیرمیکوتس را در بدن کاهش می‌دهد، که اغلب در افراد مبتلا به چاقی و اختلالات متابولیکی بالا است.

محققان تأیید کرده‌اند که نوشیدن روزانه یک فنجان چای سبز سنتی می‌تواند راهی ساده و ایمن برای پیشگیری از بیماری کبد چرب غیرالکلی و اختلالات متابولیک مرتبط با آن باشد.

دانشمندان دانشگاه سیچوان در چین اخیراً از تولید میکروگرانول‌های خوراکی ساخته شده از چای سبز و جلبک دریایی خبر داده‌اند که نشان می‌دهد این مکمل‌ها به سوزاندن چربی و بهبود عملکرد روده کمک می‌کنند.

منبع: Linta.ru