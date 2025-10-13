باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هواپیمای حامل «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا دقایقی پیش، فرودگاه «بن گوریون» در تل‌آویو را به مقصد «شرم الشیخ» مصر ترک کرد.

وی برای شرکت در نشست سران دربارهٔ توافق آتش‌بس و صلح غزه عازم این اجلاس است.

او ساعاتی قبل وارد اراضی اشغالی شده بود و در کنست رژیم صهیونیستی سخنرانی کرد.

پیشتر، «سازمان پخش اسرائیل» گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل سفر خود به شرم‌الشیخ برای شرکت در نشست صلح با هدف توقف جنگ در نوار غزه را لغو کرده است.

این اجلاس اواخر امروز در شرم الشیخ برگزار می‌شود تا پس از آزادی تمام اسرای زنده اسرائیلی باقی مانده در غزه، در مورد طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بحث شود.

منبع: الجزیره