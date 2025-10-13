ترامپ سرزمین‌های اشغالی را برای شرکت در نشست شرم الشیخ به مقصد مصر ترک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هواپیمای حامل «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا دقایقی پیش، فرودگاه «بن گوریون» در تل‌آویو را به مقصد «شرم الشیخ» مصر ترک کرد.

وی برای شرکت در نشست سران دربارهٔ توافق آتش‌بس و صلح غزه عازم این اجلاس است.

او ساعاتی قبل وارد اراضی اشغالی شده بود و در کنست رژیم صهیونیستی سخنرانی کرد.

پیشتر، «سازمان پخش اسرائیل» گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل سفر خود به شرم‌الشیخ برای شرکت در نشست صلح با هدف توقف جنگ در نوار غزه را لغو کرده است.

این اجلاس اواخر امروز در شرم الشیخ برگزار می‌شود تا پس از آزادی تمام اسرای زنده اسرائیلی باقی مانده در غزه، در مورد طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بحث شود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: شرم الشیخ مصر ، دونالد ترامپ ، آتش بس غزه
خبرهای مرتبط
ترامپ: فرصتی برای توافق صلح با ایران داریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ: فرصتی برای توافق صلح با ایران داریم
حماس تمام ۲۰ اسیر اسرائیلی را آزاد کرد
قصاب غزه به ترامپ کبوتر طلایی هدیه داد
دیکته به جای مذاکره
معاون رئیس جمهور آمریکا: کشور‌های عربی هزینه بازسازی غزه را پرداخت می‌کنند
تهدید اسرائیل ضد خانواده‌های اسرای آزادشده: جشن نگیرید
تبادل اسرای حماس و اسرائیل آغاز شد
اتوبوس‌های اسرای فلسطینی به رام الله رسیدند/ استقبال و شادی مردم + تصاویر
معامله قرن ترامپ، سراب صلح یا مقدمه جنگی تازه
ترامپ خطاب به خبرنگاران: جنگ تمام شده است
آخرین اخبار
زیاد النخاله: آزادی اسرا، دستاورد مقاومت و وحدت بود
قسام اسامی اجساد ۴ اسیر اسرائیلی را اعلام کرد
کنسولگری ایران در هرات شرایط و مراحل دریافت ویزا را اعلام کرد
آزادی اسیر فلسطینی پس از ۱۶ سال اسارت
ترامپ: فرصتی برای توافق صلح با ایران داریم
دیدار پرشور اسرای فلسطینی با خانواده‌های خود+ فیلم
سخنرانی ترامپ در کنست قطع و نماینده مجلس اخراج شد
نتانیاهو: ترامپ بهترین دوست اسرائیل است
عزت الرشق: غزه و مقاومت معادلات را تحمیل کردند
نتانیاهو سفر خود به شرم الشیخ را لغو کرد
۱۳.۵ میلیون افغان در دو ماه گذشته کمک‌های بشردوستانه دریافت کردند
سخنگوی حماس: میانجیگران اطمینان حاصل کنند که حملات به غزه از سر گرفته نشود
غزه در آستانه استقبال از اسرا غرق در شادی و سرور+ فیلم
سفارت افغانستان در هند در اختیار طالبان
برگزاری نخستین نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان در بیرجند
انتصابات گسترده طالبان در سطوح اداری و امنیتی
اتوبوس‌های اسرای فلسطینی به رام الله رسیدند/ استقبال و شادی مردم + تصاویر
ایران برای ساخت سردخانه بزرگ در شرق افغانستان اعلام آمادگی کرد
قصاب غزه به ترامپ کبوتر طلایی هدیه داد
نتانیاهو در اجلاس مصر شرکت می‌کند
خالی شدن بخش‌هایی از زندان‌های اسرائیل پس از آزادی اسرا+ فیلم
آزادی قریب‌الوقوع دو نفر دیگر از «قهرمانان گلبوع»
حرکت اتوبوس‌های حامل اسرای آزاد شده فلسطینی
دیکته به جای مذاکره
شبه نظامیان کرد در دولت الجولانی ادغام می‌شوند
ترامپ خطاب به خبرنگاران: جنگ تمام شده است
فشار جهانی، تصمیم اسرائیل را تغییر داد: آزادی مشروط دکتر ابوصفیه
حماس تمام ۲۰ اسیر اسرائیلی را آزاد کرد
امروز ۲۵۰ اسیر فلسطینی آزاد خواهند شد
اتحادیه اروپا ماموریت نظارت بر مرز غزه و مصر را از سر می‌گیرد