باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک گزارش جدید نشان داد که راهکارهای فعلی امنیت سایبری در درجه اول بر محافظت از مشاغل تمرکز دارند و کاربران عادی، به ویژه بزرگسالان مسنتر که با فناوری دیجیتال ناآشنا هستند، را در برابر هک و کلاهبرداری سایبری آسیبپذیر میکنند.
این واقعیت باعث ایجاد ایده ZoraSafe شد که توسط خواهران کاترین کارو و الی کینگ کارو با هدف تغییر چشمانداز دیجیتال و محافظت از سالمندان تأسیس شد. ZoraSafe ابزاری را ارائه میدهد که محافظت و آموزش را با هم ترکیب میکند، به طور خاص برای پاسخگویی به نیازهای این گروه سنی طراحی شده است و آنها را قادر میسازد تا در دنیای آنلاین در حال تحول ایمن بمانند. ZoraSafe با ارائه محافظت آسان و واضح، عاری از پیچیدگیهای فنی که میتواند کاربران مسنتر را گیج کند، به دنبال پر کردن شکاف امنیت سایبری است.
محافظت فوری و آموزش تعاملی
اپلیکیشن ZoraSafe مبتنی بر یک مفهوم نوآورانه است که امنیت دیجیتال و آموزش تعاملی را از طریق چیزی که به عنوان میکروآموزش بازیوار شناخته میشود، ترکیب میکند و به کاربران کمک میکند تا هنگام استفاده از آن یاد بگیرند.
انتظار میرود اولین نسخه این اپلیکیشن ظرف یک ماه با قیمت ۱۲.۹۹ دلار در ماه برای مشترکین انفرادی عرضه شود. این اپلیکیشن شامل مجموعهای از ویژگیهای اساسی از جمله موارد زیر است:
- اسکن کد QR برای شناسایی بدافزارها و کلاهبرداریهای فیشینگ.
- تأیید پیام: کاربران میتوانند برای بررسی، پیامک یا ایمیل مشکوک به ZoraSafe ارسال کنند.
- اشتراکگذاری کلاهبرداریها در جامعه: این ویژگی به کاربران امکان میدهد تا تلاشهای کلاهبرداری شناساییشده را گزارش دهند تا به کل شبکه Zora هشدار داده شود و همه از یک تهدید مشابه محافظت شوند.
هوش مصنوعی و حریم خصوصی پیشرفته
این شرکت قصد دارد در نسخههای آینده فناوریهای پیشرفته هوش مصنوعی، بهویژه یک سیستم هوشمند تشخیص تماس کلاهبرداری را اضافه کند. این سیستم به کاربران امکان میدهد تا از طریق اپلیکیشن به یک تماس مشکوک بپیوندند. هوش مصنوعی، تماس را تجزیه و تحلیل میکند تا مشخص کند که آیا جعلی است یا خیر، بدون اینکه مکالمه ضبط یا گوش داده شود، تا حریم خصوصی حفظ شود.
دو شرکت بنیانگذار همچنین تأیید کردند که ۸۵٪ از پردازش مستقیماً روی دستگاه انجام میشود، در حالی که تنها ۱۵٪ پس از حذف هرگونه اطلاعات شخصی به فضای ابری ارسال میشود. این اپلیکیشن همچنین دارای یک رویکرد ساده و آموزشی است که نه تنها تهدیدات را شناسایی میکند، بلکه آنها را به روشی ساده و آموزشی برای کاربر توضیح میدهد. این امر به ایجاد آگاهی و توانایی مقابله با موقعیتهای مشابه در آینده کمک میکند.
زوراسیف امیدوار است در آینده خدمات خود را گسترش دهد تا کودکان را نیز شامل شود، با مدارس برای آموزش ایمنی دیجیتال همکاری کند و اپلیکیشن را به زبانهای دیگر، از جمله اسپانیایی، راهاندازی کند.
منبع: الیوم السابع