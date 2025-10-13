باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی-علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، در مراسم گرامیداشت روز جهانی عصای سفید که در سازمان بهزیستی برگزار شد، با اشاره به اهمیت حمایت از جامعه نابینایان گفت:ما عضوی از جامعه‌ایم که همه افرادی که دارای فرصت‌های نابرابر هستند و به خصوص جامعه نابینایان عزیز را شامل می‌شود. تلاش ما در این سال‌ها چه در دوران دولت و چه خارج از آن این بوده که در کنار هم باشیم و بخشی از فعالیت انسانی خود را به این موضوع اختصاص دهیم.

وی ادامه داد:از طرف جامعه نابینایان، یک هدیه به دکتر حسینی آوردم که نماد عصای سفید است. عصای سفید نمادی است که برای سه گروه پیام دارد: خود جامعه نابینایان، افراد کم‌بینا و همچنین جامعه بینایی که دچار اختلالات مختلف هستند. این نماد همواره حرف می‌زند و پیام آن اعتماد به نفس، توانایی، آگاهی، استقلال و حرکت در اجتماع نابینایان کشور است.

ربیعی افزود:گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد حدود دو میلیارد نفر در جهان دچار اختلالات بینایی هستند که بخشی از آن قابل پیشگیری است. در ایران نیز آمار‌های مختلفی وجود دارد که حداقل یک میلیون نفر در شدت‌های متفاوت دچار اختلال بینایی‌اند و حدود ۱۵۰ هزار نفر نابینای مطلق هستند. البته یکی از مشکلات ما ضعف در پایه‌های آماری است.

وی تأکید کرد:پیام اول روز جهانی عصای سفید به خود جامعه هدف است؛ باید تمرین کنیم وضعیت را برای آینده بهتر کنیم. ما در جامعه نابینایان افراد برجسته ورزشی، علمی، اجتماعی و سیاسی داریم که الگو‌های موفقی هستند و دستاورد‌های بزرگی داشته‌اند.

ربیعی همچنین بیان کرد:در زمینه آموزش منابع کافی و فناوری‌های آموزشی در دسترس نیستند. نرم‌افزار‌های قابل دسترسی برای نابینایان کم است و حتی در دانشگاه‌ها برخی رشته‌ها برای آنها محدود است. در این سه سال باقی‌مانده از دولت باید تلاش کنیم این مشکلات را با همکاری نهاد‌های مدنی و سازمان‌های مرتبط رفع کنیم.

وی در خصوص نرخ بیکاری گفت:نرخ بیکاری در جامعه نابینایان بسیار بالاست؛ آمار غیررسمی نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد است. باور‌های غلطی درباره توانایی‌های نابینایان وجود دارد که ما تلاش کرده‌ایم آنها را اصلاح کنیم. برخی از نابینایان را استخدام کرده‌ایم که عملکرد بسیار خلاقانه‌ای داشته‌اند.

ربیعی به مشکلات مبلمان شهری اشاره کرد:مبلمان نامناسب شهری باعث انزوای نابینایان در فضا‌های عمومی شده و این موضوع باید اصلاح شود. نابینایان در پارک‌ها و مراکز عمومی با مشکلاتی مواجه هستند که تبدیل به منزوی شدن آنها شده است.

وی همچنین به مناسب‌سازی مدارس اشاره کرد:در دولت قبل با همکاری خیرین مدرسه‌ساز، برخی مدارس مناسب‌سازی شدند ولی هنوز راه زیادی باقی مانده است. درصد قابل توجهی از نابینایی‌ها ژنتیکی نیستند و به عوامل ساختاری مانند نامناسب بودن محیط بازمی‌گردد.

وی افزود:سیستم حمل و نقل عمومی نیز نیازمند برنامه‌ریزی مناسب است تا فشار‌های اجتماعی کاهش یابد و نابینایان بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند.

ربیعی گفت:ما نیازمند ترویج احترام و کرامت به افراد دارای معلولیت هستیم و این امر نیازمند همکاری سه‌جانبه بین سیاست‌گذاران، جامعه و نهاد‌های مدنی است. امیدوارم برنامه‌های غربالگری شنوایی و بینایی با کیفیت بالا ادامه یابد و اصلاحات لازم در زمینه غربالگری ژنتیک انجام شود.

ربیعی همچنین اشاره کرد که همه مطالب مطرح شده را به رئیس‌جمهور منعکس خواهد کرد و قول داد که برای پیگیری مسائل مربوط به سهمیه‌ها و اشتغال نابینایان جلسات ویژه‌ای برگزار شود.