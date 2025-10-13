باشگاه خبرنگاران جوان - کودکان به عنوان نسل آینده ساز جامعه از جایگاه ویژهای در جامعه برخوردار هستند. به همین منظور هر ساله برای برجستهسازی جایگاه دوران کودکی، توجه به نیازها، حقوق و خواستههای کودکان وهمچنین ارتقای کیفیت زندگی آنها از تاریخ ۱۵ لغایت ۲۱ مهرماه ویژه برنامههای خاصی برگزار میشود. امسال نیز همانند سالهای گذشته هفته ملی کودک به صورت همزمان در سراسر کشور و با شعار «کودکان، حال خوش زندگی» برگزار شد.
در همین راستا کودکان محله شهر قائم شهرستان قم در بوستان اطلس این شهرستان گرد هم آمدند و و به جشن و شادمانی پرداختند. گفتنی است این مراسم از سوی پایگاه بقیه الله و شهرداری منطقه ۱ برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید
منبع: شهروندخبرنگار - قم
