شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حال و هوای کودکان در بوستان اطلس محله شهر قائم شهرستان قم را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - کودکان به عنوان نسل آینده ساز جامعه از جایگاه ویژه‌ای در جامعه برخوردار هستند. به همین منظور هر ساله برای برجسته‌سازی جایگاه دوران کودکی، توجه به نیازها، حقوق و خواسته‌های کودکان وهمچنین ارتقای کیفیت زندگی آنها از تاریخ ۱۵ لغایت ۲۱ مهرماه ویژه برنامه‌های خاصی برگزار می‌شود. امسال نیز همانند سال‌های گذشته هفته ملی کودک به صورت همزمان در سراسر کشور و با شعار «کودکان، حال خوش زندگی» برگزار شد.
در همین راستا کودکان محله شهر قائم شهرستان قم در بوستان اطلس این شهرستان گرد هم آمدند و  و به جشن و شادمانی پرداختند. گفتنی است این مراسم از سوی پایگاه بقیه الله و شهرداری منطقه ۱  برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید

منبع: شهروندخبرنگار - قم

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 

گزارش تصویری از حال و هوای کودکان محله شهر قائم قم به مناسبت روز جهانی کودک

گزارش تصویری از حال و هوای کودکان محله شهر قائم قم به مناسبت روز جهانی کودک

گزارش تصویری از حال و هوای کودکان محله شهر قائم قم به مناسبت روز جهانی کودک

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: روز جهانی کودک ، برگزاری جشن ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار فارس؛
گزارش تصویری از حال و هوای کودکان لارستان در روز کودک
شهروندخبرنگار مازندران؛
روز خاطره انگیز دانش آموزان دبستان زنده یاد قاسمی شانه تراش بابل در روز جهانی کودک + فیلم
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
اکران اولین فیلم سینمایی در فرهنگسرای خورشید شهرداری انابد به مناسبت روز جهانی کودک + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درخواست بازنشستگان برای تسریع در پرداخت معوقات
مشکلات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان برای امتیاز استخدامی وزارت بهداشت در دوران کرونا
سوزاندن زباله ها نفس اهالی محله نعمت آباد را تنگ کرد + فیلم
رنجش اهالی محله سعادت آباد از قلع و قمع درختان
گلایه به حذف ناگهانی «حق اولاد» از مستمری برخی بازماندگان تأمین
آخرین اخبار
گلایه به حذف ناگهانی «حق اولاد» از مستمری برخی بازماندگان تأمین
رنجش اهالی محله سعادت آباد از قلع و قمع درختان
سوزاندن زباله ها نفس اهالی محله نعمت آباد را تنگ کرد + فیلم
درخواست بازنشستگان برای تسریع در پرداخت معوقات
مشکلات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان برای امتیاز استخدامی وزارت بهداشت در دوران کرونا
گزارش تصویری از حال و هوای کودکان محله شهر قائم قم به مناسبت روز جهانی کودک
برداشت سیب زمینی بخش سرولایت آغاز شد + عکس
فرسودگی آسفالت جاده روستای ابراهیمی خواف اهالی را به دردسر انداخت