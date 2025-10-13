توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در خرم‌آباد شتاب گرفته است؛ طرحی که با هدف مدیریت منابع، افزایش تولید و صادرات محصولات کشاورزی دنبال می‌شود و می‌تواند آینده‌ای امن‌تر برای کشاورزی لرستان رقم بزند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- نورالدین درمنان، فرماندار مرکز لرستان گفت: بر اساس سند توسعه شهرستان، از سال ۱۴۰۳ تا پایان ۱۴۰۷ باید ۴۴ هکتار کشت گلخانه‌ای در خرم‌آباد توسعه یابد

او افزود: سهم امسال شهرستان سه هکتار است که تاکنون دو و نیم هکتار آن یعنی بیش از ۸۳ درصد تحقق یافته است

درمنان با اشاره به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع طبیعی، توسعه گلخانه‌ها را یکی از راهکارهای مؤثر برای پایداری کشاورزی دانست و گفت:کشت گلخانه‌ای و ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای می‌تواند در تولیدات صادرات‌محور نقش بسیار مهمی داشته باشد.

وی تأکید کرد: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، راهکاری آینده‌نگرانه برای مدیریت منابع، افزایش بهره‌وری و تقویت امنیت غذایی در ایران و جهان است.

 سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد تومانی در چنارحمام

فرماندار خرم‌آباد درباره طرح گلخانه سبزی و صیفی در روستای چنارحمام گفت: این طرح در زمینی به مساحت ۱۵ هزار متر مربع اجرا شده و کل سرمایه‌گذاری آن حدود ۱۷ میلیارد تومان است.

او افزود: حدود ۹ میلیارد تومان از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و هشت میلیارد تومان از محل تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی (صندوق توسعه ملی) با مشارکت پست بانک استان تأمین شده است.

 تولید ۲۵۰ تن در هر هکتار و صادرات به چند کشور

به گفته درمنان، طرح گلخانه‌ای چنارحمام در سال ۱۴۰۰ آغاز و در ۱۴۰۱ به بهره‌برداری رسیده است.

وی اظهار کرد: تولید سالانه این گلخانه در هر هکتار ۲۵۰ تن است و محصولات آن به کشورهای حوزه خلیج فارس، روسیه و سلیمانیه عراق صادر می‌شود.

 حمایت دولت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی

فرماندار مرکز لرستان با تأکید بر اینکه توسعه گلخانه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی، حمایت و همکاری دستگاه‌هاست، گفت:از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای حمایت خواهیم کرد. توسعه گلخانه‌ها کلید مدیریت منابع و کشاورزی پایدار در شهرستان است.

