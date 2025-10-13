مقامات رژیم صهیونیستی مدعی آزادی بیش از ۱۹۰۰ اسیر فلسطینی از جمله محکومان به حبس ابد آزاد شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات رژیم صهیونیستی روز دوشنبه ادعا کردند که بیش از ۱٬۹۰۰ اسیر فلسطینی از جمله محکومان به حبس ابد، در چارچوب توافق آتش‌بس با غزه آزاد شده‌اند.

از سوی دیگر، انجمن زندانیان فلسطینی اعلام کردند۱۵۴ بازداشتی به مصر تبعید شده‌اند. این رژیم خواستار شده بود که زندانیان محکوم به جرایم خشونت‌آمیز به کشور‌های ثالث تبعید شده و اجازه بازگشت به کرانه باختری یا نوار غزه را نداشته باشند.

در همین حال، حماس اعلام کرد که پس از آزادی تمام ۲۰ اسیرزنده، تنها چهار جسد از ۲۸ اسیر کشته شده را امروز تحویل خواهد داد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، اسرائیل کاتز، حماس را تهدید کرد که تأخیر یا امتناع عمدی، نقض فاحش توافقنامه تلقی شده و با پاسخ قاطعانه‌ای رو‌به‌رو خواهد شد.

منبع: رویترز